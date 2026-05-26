Zeynep Sönmez Roland Garros'ta İkinci Tura Yükseldi

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) çiftlerde ikinci tura çıktı.
Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre başkent Paris'te düzenlenen organizasyonda Zeynep, Alman partneri Tatjana Maria ile çift kadınlar ilk turunda Fransız Carole Monnet-Estelle Cascino ikilisiyle karşılaştı.
Sönmez-Maria çifti, rakiplerini 6-2 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek ikinci tura yükseldi.
