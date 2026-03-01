Ziraat Bankkart, Altekma'yı 3-0 Yendi

Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Burhan İlhan, Erkan Yıldırım
Ziraat Bankkart: Murat Yenipazar, Fornal, Bedirhan Bülbül, Nimir Abdelaziz, Clevenot, Burakhan Tosun (Ahmet Karataş, Hilmi Şahin, Özgür Karababa, Jokela, Aykut Gedik)
Altekma: Bertuğ Öndeş, Mehmet Boğaçhan Zambak, Dünya Kandemir, Niyazi Ulaş Dokumacı, Erhan Hamarat, Eray Kursav (Arda Kara, Gülhan Emir Pınar, Kenan Sarp Derince)
Setler: 25-18, 25-13, 25-19
Süre: 64 dakika (20, 21, 23)
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 22. haftasında Ziraat Bankkart, sahasında Altekma'yı 3-0 yendi.
Bu sonuçla başkent ekibi, ligdeki 19. galibiyetini elde etti. İzmir temsilcisi ise 12. kez mağlup oldu.
