Ziraat Bankkart, altın seti kazanarak yarı finale yükseldi - Son Dakika
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Spor

Ziraat Bankkart, altın seti kazanarak yarı finale yükseldi

Ziraat Bankkart, 2024 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Guaguas Las Palmas takımına 3-0 mağlup olmasına rağmen altın seti kazanarak yarı finale adını yazdırdı. Yarı finalde Piacenza-Jastrzbski Wgiel eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

28.02.2024 21:32  Güncelleme: 21:33
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Ziraat Bankkart, 2024 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında sahasında İspanya'nın Guaguas Las Palmas takımına 3-0 mağlup olurken, altın seti kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

Ziraat Bankkart yarı finalde Piacenza-Jastrzbski Wgiel eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Laszlo Adler (Macaristan), Stanislava Simic (Sırbistan)

Ziraat Bankkart: Tuinstra, Faik Samit Güneş, Ter Maat, Camejo, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi ( Berkay Bayraktar, Oğulcan Yatkın)

Guaguas Las Palmas: Zonca, Vigrass, Bezerra, Bruno, Ramos, de Amo (Larranaga, Diedhiou)

Setler: 17-25, 21-25, 18-25, 15-7

Süre: 100 dakika (23, 29, 29, 19) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Piacenza, Spor, Güncel, Son Dakika

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