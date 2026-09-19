Ziraat Bankkart Başantrenörü Kavaz, yeni sezonda önceliğini lig şampiyonluğuna verdi - Son Dakika
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Ziraat Bankkart Başantrenörü Kavaz, yeni sezonda önceliğini lig şampiyonluğuna verdi

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Ziraat Bankkart Başantrenörü Kavaz, yeni sezonda önceliğini lig şampiyonluğuna verdi
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Ziraat Bankkart Başantrenörü Mustafa Kavaz, geçen sezon kazanılan 3 kupa ve CEV Şampiyonlar Ligi bronz madalyasının ardından yeni sezonda önceliğinin lig şampiyonluğu olduğunu söyledi. Kavaz, tüm kulvarlarda zirveyi, Avrupa'da daha ileri gitmeyi hedeflediklerini belirtti.

SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı'nın başantrenörü Mustafa Kavaz, geçen sezon elde ettikleri 3 kupa ve CEV Şampiyonlar Ligi bronz madalyasının ardından yeni sezonda tüm kulvarlarda zirveyi hedeflediklerini söyledi.

Yeni sezon hazırlıkları ve hedeflerine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Kavaz, geçen sezonu başarılı geçirdiklerini dile getirdi.

Şampiyonlar Ligi'nde kulüp tarihinde ilk kez Dörtlü Final oynadıklarını hatırlatan Kavaz, daha ileri gitme hedeflerinin olduğunu ifade etti.

Mustafa Kavaz, "Geçen sene bizim için çok güzel bir sezondu. 3 kupa, arkasından Şampiyonlar Ligi'nde bronz madalya aldık. Tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde daha iyisini yapmak, final oynamak istiyorduk. Damağımızda kalan bir tat var ve orası için mücadele ediyoruz." dedi.

"Zor bir sezon bizi bekliyor"

Yeni sezon hazırlıklarına Ankara'da başladıklarını, ardından Alanya'da 9 günlük kamp yaptıklarını aktaran Kavaz, milli takım maçları nedeniyle birçok takım gibi eksik kadroyla çalıştıklarını kaydetti.

Mustafa Kavaz, SMS Grup Efeler Ligi'nin bu sezon oldukça çekişmeli geçmesini beklediklerini dile getirdi.

Takımların kadro ve yatırım açısından birbirine yaklaştığını ifade eden Kavaz, "Üst taraf, orta taraf, hepsi birbirine meydan okuyabilecek seviyede. Zor bir sezon bizi bekliyor. Umarım bütün takımlar için sağlıklı ve sakatlıksız güzel bir sezon olur." diye konuştu.

Önceliğimiz tekrar ligi kazanabilmek

Mustafa Kavaz, geçen sezon olduğu gibi bu sezon da öncelikli hedeflerinin SMS Grup Efeler Ligi şampiyonluğu olduğunu vurguladı.

Birçok takımın kadrosunu güçlendirdiğini belirten Kavaz, "Herkes bizi mevcut liderlik pozisyonumuzdan aşağı indirmeye çalışacaktır. Bu gayet doğal. Çünkü ortada bir kupa var ve herkes onu kazanmak için uğraşıyor. Önceliğimiz tabii ki tekrar ligi kazanabilmek." ifadelerini kullandı.

Avrupa'da da başarıyı hedeflediklerini aktaran Kavaz, sezon boyunca her maça aynı konsantrasyonla çıkmaları gerektiğini anlatarak şunları kaydetti:

"Hedefimizde Avrupa'da bir şeyler başarabilmek var. Ama bütün hedeflere adım adım gitmek zorundayız. Önce Dünya Kulüpler Şampiyonası var, oraya gideceğiz. Şampiyonlar Ligi biraz daha ileride. Oynayabildiğimiz en iyi oyunu oynamaya çalışacağız. 'Sadece Avrupa'ya odaklandık, ligi unuttuk.' gibi bir durum yok. Ana hedefimiz aynı şekilde devam ediyor. Geçen sene kupaya nasıl açsak, aynı açlığımız devam ediyor."

Geçmiş sezonlardan elde ettikleri tecrübeleri yeni sezona taşımaları gerektiğini anlatan Kavaz, "Daha önceki senelerde bunu başardık. Başarılarımızı bir güç olarak kullanmamız gerekir. Üzüntülerimiz, sevinçlerimiz, iyi ve kötü yaptığımız şeyler var. Bunlardan iyi bir kompozisyon çıkarıp sahaya yansıtmamız gerekiyor." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA
Mustafa KavazSporSon Dakika

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