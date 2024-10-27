Salon: Burhan Felek Voleybol Salonu
Hakemler: Erdal Akıncı, Ahmet Oğuzhan Ünal
Fenerbahçe Medicana: Yasin Aydın, Çağatay Durmaz, Luburic, Salehi, Samet Baltacı, Drzyzga (Burak Güngör, Caner Dengin, Yiğit Gülmezoğlu, Kaan Gürbüz, Caner Pekşen, Karyagin)
Ziraat Bankkart: Clevenot, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Anderson, Emre Savaş, Stern, (Berkay Bayraktar)
Setler: 25-21, 19-25, 13-25, 20-25
Süre: 110 dakika (28, 27, 24, 31)
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 4. haftasında Ziraat Bankkart, deplasmanda Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 yendi.
Son Dakika › Spor › Ziraat Bankkart Fenerbahçe'yi Mağlup Etti - Son Dakika
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