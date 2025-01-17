Ziraat Bankkart, Guaguas'ı 3-2 Yendi

Voleybol Erkekler CEV Kupası play-off turu ilk maçında Ziraat Bankart, İspanya'nın Guaguas takımını 3-2 yendi.
Las Palmas kentindeki Ada Spor Merkezi'nde oynanan karşılaşmayı Ziraat Bankkart, 24-26, 29-27, 25-15, 19-25 ve 15-9'luk setlerle 3-2 kazandı.
Bu karşılaşmanın rövanşı, 29 Ocak Çarşamba günü Ankara'da oynanacak.
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