Ziraat Bankkart'ın rakibi Asseco Resovia

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı'nın CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek finalindeki rakibi Polonya temsilcisi Asseco Resovia Rzeszow oldu.
Organizasyonda son 16 turunun ilk maçını 3-0 kazanan Asseco Resovia Rzeszow, rövanşta deplasmanda Knack Roeselare'yi 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Grup aşamasını 6'da 6 ile tamamlayan Ziraat Bankkart, çeyrek finalde Polonya temsilcisi ile karşılaşacak.
