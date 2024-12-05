Ziraat Kupası 4. Tur Sonuçları

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda günün maçları sona erdi.
Organizasyonda öğlen seansında oynanan 15 karşılaşmanın ardından 4. tur mücadelesi, 3 müsabakayla devam etti.
Günün son 3 maçında alınan sonuçlar şöyle:
Karşıyaka- MKE Ankaragücü: 1-2
TÜMOSAN Konyaspor-Kepezspor: 9-0
Bursaspor-Artı Değer Vanspor: 2-2 (Penaltılarla 6-7)
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