Ziraat Türkiye Kupası 1. Turu'nda Elazığ takımları eşleşti - Son Dakika
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Ziraat Türkiye Kupası 1. Turu'nda Elazığ takımları eşleşti

05.09.2022 15:22
Ziraat Türkiye Kupası 1. Turu'nda Elazığ takımları eşleşti

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur kura çekiminde Elazığ'ın 3. Lig temsilcileri Elazığspor ve Elazığ Karakoçan FK eşleşti.

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur kura çekiminde Elazığ'ın 3. Lig temsilcileri Elazığspor ve Elazığ Karakoçan FK eşleşti.

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu eşleşmeleri TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekimi ile belirlendi. Gerçekleşen kura çekimi sonrası Elazığ'ın profesyonel lig takımları ES Elazığspor ile Elazığ Karakoçan FK, 1. turda rakip oldu.

ZTK 1. Eleme turu müsabakalarına TFF 3. Lig'den 34 ve profesyonel takımı olmayan 18 ilden birer amatör takım olmak üzere toplam 52 takım katılacak. İlk tur maçları 13, 14 ve 15 Eylül tarihlerinde oynanacak. Müsabakalar tek maç eleme usulüne göre ve bölgesel olarak yapılacak. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası 1. Turu'nda Elazığ takımları eşleşti - Son Dakika

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