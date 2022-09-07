Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçlarının gün ve saatleri açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu 'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 1. turda eşleşen Entegre Solar Elazığspor ve Elazığ Karakoçan FK'yı karşı karşıya getirecek olan müsabaka 14 Eylül Çarşamba günü saat 14.30'da Doğukent Stadı'nda oynanacak. Tek maçlı eliminasyon sistemine göre oynanacak olan maçı kazanan takım 2. tura yükselecek. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Türkiye Kupası, Elazığspor, Karakoçan, Elazığ, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Elazığ Karakoçan ES Elazığspor maç günü netleşti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.