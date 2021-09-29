Ziraat Türkiye Kupası: 68 Aksaray Belediyespor: 3 Bayrampaşaspor: 0

Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda 68 Aksaray Belediyespor, İstanbul ekibi Bayrampaşaspor'u 3-0 mağlup etti.
Stat: Aksaray Dağılgan
Hakemler: Alper Oran xx, Ali Çakır xx, Mehmet Büyükyılmaz xx
68 Aksaray Belediyespor: Hasan Çayrak xx, Muhammet Selim Okur xx, Alperen Kuyubaşı x (Oğuzhan Köseoğlu dk. 73 xx), Gürcan Gözüm xx, Çağlar Özel x (Muhammed Can dk. 73 x), Hikmet Enes Etlik x (Alican Tez dk. 65 x), Hasan Gündoğdu xx, Semih İntepe xx, Burak Çolak x (Yusuf Emre Baran dk. 79 x), Mervan Yusuf Yiğit x (Furkan Temir dk. 65 x), Nurullah Serbest xx
Teknik Direktör: Mustafa Ceviz
Bayrampaşaspor: Emre Çiğdem x, Utkan Gökçen x (Berk Can Sevgi dk. 62 xx), Mustafa Kutay Pekşen x (Cengizhan Bayrak dk. 46 x), Cem Barlık x (Mahmut Bulut dk. 80 ?), İsmail Can Çavuşluk x (Yusuf Emre Alyaprak dk. 68 x), Emre Uğur Uruç x, İbrahim Coşkun xx, Samet Karakoç xx, Kaan Mert Nasırcılar x, Yusuf Kaplan x, Yiğit Gümüş x (Musa Bulut dk. 46 x)
Teknik Direktör: Ender Alkan
Goller: Semih İntepe (dk. 9 ve 81), Çağlar Özel (dk. 37) (68 Aksaray Belediyespor)
Sarı Kartlar: Mervan Yusuf Yiğit (68 Aksaray Belediyespor) - AKSARAY
Kaynak: İHA
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