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Ziraat Türkiye Kupası: Boluspor: 4 52 Orduspor: 2 - Son Dakika

Ziraat Türkiye Kupası: Boluspor: 4 52 Orduspor: 2

01.12.2021 16:10
Ziraat Türkiye Kupası: Boluspor: 4 52 Orduspor: 2

Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda Boluspor, 52 Orduspor'u ağırladı.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda Boluspor, 52 Orduspor'u ağırladı. Karşılaşmayı 4-2 kazanan ev sahibi takım bir üst tura yükseldi.

Maçtan dakikalar

3. dakikada topla buluşan Arda Köksal kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi. 1-0

27. dakikada Boluspor'un kullandığı kornerde defansın arkasına sarkan topla buluşan Novak'ın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

46. dakikada ceza sahası içine yapılan ortada Muzaffer Kahrıman'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti. 2-1

73. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Furkan Tütüncü'nün sert şutunda top üst direğe çarptıktan sonra ağlara gitti. 2-2

82. dakikada Boluspor atağında Alican Özyürek'in sert şutunda top ağlara gitti. 3-2

89. dakikada ceza sahası içinde Hakan Bilgiç rakip savunma oyuncunun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

90+1. dakikada Diyar Kaba'nın kullandığı penaltıda top ağlarla buluştu. 4-2

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu xx, Mehmet Yıldırım xx, Hasan Erdoğan xx

Boluspor: Ömer Alıcı xx, Hakan Bilgiç xx, Arda Hilmi Şengül xx, Erkam Reşmen xx, Ensar Bilir xx, Novak xxx (Alican Özyürek dk. 75 xx), Atamer Bilgin xx, Talha Erdoğan xx, Arda Köksal xxx (Berk Yıldız dk. 39 xx), Diarrassouba xx, Diyar Kaba xx

Yedekler: Oğul Kaan Doğan, Abdurrahim Dursun, Bregu, Mehmet Zahit Çınar, Kasongo, Emin Bayram, Ali Keten, Abdurrahman Canlı

Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer

52 Orduspor: Batuhan Bahtiyar xx, Eray Aktaş xx (Yiğit Triyaki dk. 72 xx), Taner Kahriman xx, Ömer Yıldırım xx (Emre Tosun dk. 46 xx), Hüseyin Süre, Gökhan Berkay Yıldız xx, Efe Kağan Kayahan xx, Muzaffer Kahrıman xxx, Furkan Tütüncü xxx (Seçkin Eroğlu dk. 85 xx), Fırat Sefa Öncü xx (Gökhan Özer dk. 46 xx), Mehmet Atik xx

Yedekler: Berat Çelebi, İzlem Anıl Balakkız, Batuhan Aktaş

Teknik Direktör: Cüneyt Triyaki

Goller: Arda Köksal (dk. 3), Novak (dk. 27), Alican Özyürek (dk. 82), Diyar Kaba (dk. 90+1) (Boluspor), Muzaffer Kahrıman (dk. 46), Furkan Tütüncü (dk. 73) (52 Orduspor)

Sarı kart: Ensar Bilir (Boluspor) - BOLU

Ziraat Türkiye Kupası: Boluspor: 4 52 Orduspor: 2
Ziraat Türkiye Kupası: Boluspor: 4 52 Orduspor: 2
Ziraat Türkiye Kupası: Boluspor: 4 52 Orduspor: 2
Ziraat Türkiye Kupası: Boluspor: 4 52 Orduspor: 2
Ziraat Türkiye Kupası: Boluspor: 4 52 Orduspor: 2

Türkiye Kupası, Orduspor, Boluspor, Bolu, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası: Boluspor: 4 52 Orduspor: 2 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası: Boluspor: 4 52 Orduspor: 2 - Son Dakika
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