Ziraat Türkiye Kupası: İstanbulspor: 2 Afjet Afyonspor: 3

90. dakikada sol taraftan yapılan ortada penaltı noktasında boşta kalan Muammer Sarıkaya'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-3

88. dakikada Muammer Sarıkaya'nın penaltı noktasına yakın bir yerden vuruşunda kaleci Anıl Atağ meşin yuvarlağı kornere çeldi.

86. dakikada Mithat Pala'nın sol kanattan ceza sahası içine girip çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya çıktı.

77. dakikada Erhan Şentürk 'ün ceza yayının sol tarafından içeriye girer girmez yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-3

73. dakikada Mithat Pala'nın kaleyi cepheden gören bir noktadan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Marin Ljubic'te kaldı.

67. dakikada Muammer Sarıkaya'nın ceza sahası içinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Anıl Atağ'ta kaldı.

64. dakikada ceza sahası dışı sağ tarafından Muammer Sarıkaya'nın ortasında arka direkte topla buluşan Mehmet Yeşil kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2

30. dakikada sol taraftan yapılan ortada ceza sahası içinde Nazmi Candoğan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Afjet Afyonspor deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor 'u 3-2 mağlup ederek tur atlayan taraf oldu.

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