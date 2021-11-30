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Ziraat Türkiye Kupası: İstanbulspor: 2 Afjet Afyonspor: 3 - Son Dakika

Ziraat Türkiye Kupası: İstanbulspor: 2 Afjet Afyonspor: 3

30.11.2021 16:03
Ziraat Türkiye Kupası: İstanbulspor: 2 Afjet Afyonspor: 3

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Afjet Afyonspor deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor'u 3-2 mağlup ederek tur atlayan taraf oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Afjet Afyonspor deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor'u 3-2 mağlup ederek tur atlayan taraf oldu.

Maçtan dakikalar

25. dakikada Erdem Seçgin'in ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

26. dakikada kaleci Marin Ljubic'ten seken topu alan Doğukan Emeksiz'in altıpastan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

30. dakikada sol taraftan yapılan ortada ceza sahası içinde Nazmi Candoğan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2

56. dakikada sol taraftan defansın arkasına sarkan Emir Kaan Gültekin'in vuruşunda Erdinç Pekgöz meşin yuvarlağı son anda çizgiden çıkardı.

64. dakikada ceza sahası dışı sağ tarafından Muammer Sarıkaya'nın ortasında arka direkte topla buluşan Mehmet Yeşil kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2

67. dakikada Muammer Sarıkaya'nın ceza sahası içinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Anıl Atağ'ta kaldı.

73. dakikada Mithat Pala'nın kaleyi cepheden gören bir noktadan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Marin Ljubic'te kaldı.

77. dakikada Erhan Şentürk'ün ceza yayının sol tarafından içeriye girer girmez yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-3

86. dakikada Mithat Pala'nın sol kanattan ceza sahası içine girip çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya çıktı.

88. dakikada Muammer Sarıkaya'nın penaltı noktasına yakın bir yerden vuruşunda kaleci Anıl Atağ meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90. dakikada sol taraftan yapılan ortada penaltı noktasında boşta kalan Muammer Sarıkaya'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-3

Stat: Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Adem Cinek xx, Kadir Beyaz xx, Kadir Akıllı xx

İstanbulspor: Marin Ljubic x, Berkay Görmez xx, Okan Erdoğan x, Mehmet Yeşil xx, Yusuf Ali Özer x, Ferhat Yazgan x, Aldin Cajic x, Erdem Seçgin x (Muammer Sarıkaya dk. 39 xxx), Kağan Miray Bağış x (Valon Ethemi dk. 56 x), Mertan Caner Öztürk x (Jetmir Topalli dk. 46 xx), Emir Kaan Gültekin x

Yedekler: İsmail Şahinbaş, Tunahan Şamdanlı, Patrick Etego, Ologo, Burak Engin, Esen Yılanlı

Teknik Sorumlu: Mehmet Zeki Dalgıç

Afjet Afyonspor: Anıl Atağ xx, Emre Dayan xx (Mehmet Can Kocabaş dk. 72 x), Yakup Yiğit xx, Erdinç Pekgöz xx, Feyyaz Belen xx (Erhan Şentürk dk. 46 xx), Celal Hanalp xx, Nazmi Candoğan xx, Mithat Pala xxx, İlke Tankul xx (Fatih Aktay dk. 72 x), Doğukan Emeksiz xxx (Mustafa Erkasap dk. 90+4 ?), Cihan Özkara xx (Melik Derin dk. 65 x)

Yedekler: Ahmet Daş, Süleyman Enes Karakaş, Ramazan Kaya, Emirhan Sefa Öz

Teknik Direktör: Cem Kavçak

Goller: Doğukan Emeksiz (dk. 26), Nazmi Candoğan (dk. 30), Erhan Şentürk (dk. 77) (Afyonspor), Mehmet Yeşil (dk. 64), Muammer Sarıkaya (dk. 90) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Mehmet Yeşil (İstanbulspor), Emre Dayan, Fatih Aktay, Doğukan Emeksiz (Afyonspor) - İSTANBUL

Türkiye Kupası, İstanbulspor, Mehmet Yeşil, Doğukan, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası: İstanbulspor: 2 Afjet Afyonspor: 3 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası: İstanbulspor: 2 Afjet Afyonspor: 3 - Son Dakika
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