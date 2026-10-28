Ziraat Türkiye Kupası'nda 18 maç oynandı, Karabük İdmanyurduspor'un rakibi gelmedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Ziraat Türkiye Kupası'nda 18 maç oynandı, Karabük İdmanyurduspor'un rakibi gelmedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ziraat Türkiye Kupası\'nda 18 maç oynandı, Karabük İdmanyurduspor\'un rakibi gelmedi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turuna 18 mücadeleyle devam edildi, Fethiyespor-Eyüpspor maçı yoğun yağış nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Karabük İdmanyurduspor'un rakibi Ekinciler İskenderunspor sahaya çıkmadı; ev sahibinin 3-0 hükmen kazanması bekleniyor.

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turuna 18 mücadeleyle devam edildi.

Kupada günün maçları, akşam saatlerinde oynanacak 2 karşılaşmayla tamamlanacak.

İlk yarısı konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona eren Fethiyespor- Eyüpspor müsabakası, yoğun yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Karabük İdmanyurduspor-Ekinciler İskenderunspor maçına ise deplasmanda takımı çıkmadı. Ev sahibi kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sabah saatlerinde gerçekleştirilen müsabaka organizasyon toplantısına Ekinciler İskenderunspor kulüp temsilcisi katılım sağlamamıştır. Akabinde ilgili kulüp yetkilileriyle gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, Ekinciler İskenderunspor'un müsabakaya katılmayacağı tarafımıza bildirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Bu sonuçla ev sahibi takımın mücadeleyi hükmen 3-0 kazanması bekleniyor.

Karşılaşmaların sonuçları şöyle:

Kars 36 Spor-Antalyaspor: 0-2

Ankara Demirspor-Gemlik Sümerbey: 0-1

Ankaraspor-Kırklarelispor: 3-2

Düzce Cam Düzcespor-ISBAŞ Isparta 32 Spor: 0-2

Eskişehir Anadoluspor-68 Aksaray Belediyespor: 3-1

Güzide Gebzespor-Malatya Yeşilyurtspor: 0-4

GMG Kastamonuspor-Erzincan Futbol Yatırımları: 1-4

Sultan Su İnegölspor-Sebatspor: 1-4

Menemen FK-Karacabey Belediyespor: 0-1

Serikspor-Hakkari Zapspor: 1-1 (Penaltılarla 5-4)

Silivrispor-Beyoğlu Yeni Çarşı: 3-2

Adana 01 FK-Kütahyaspor: 2-1

Balıkesirspor-Arkent Arnavutköy Belediyespor: 1-0

Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük-Somaspor: 0-0 (Penaltılarla 3-1)

Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Gölcükspor: 3-1

Eminevim Ümraniyespor-Küçükçekmece Sinopspor: 2-1

Fethiyespor-Eyüpspor: 1-2 (Yağış nedeniyle ertelendi)

Kaynak: AA
Türkiye KupasıFethiyesporEyüpsporKarabükSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi
Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar
Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’da Emekli için 2023 formülü mü devreye girecek Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da! Emekli için 2023 formülü mü devreye girecek?
Uyarı bu kez bakanlıktan geldi İstanbul dahil 29 il için korkutan uyarı Uyarı bu kez bakanlıktan geldi! İstanbul dahil 29 il için korkutan uyarı
Arda Güler’in çocukluk arkadaşından bomba paylaşım: Biz lokantaya giderdik, o... Arda Güler'in çocukluk arkadaşından bomba paylaşım: Biz lokantaya giderdik, o...
Kaputtaki görüntü polisi harekete geçirdi Gerçek bambaşka çıktı Kaputtaki görüntü polisi harekete geçirdi! Gerçek bambaşka çıktı
18:24
İspanya’daki tren kazasında can kaybı 68’e yükseldi, 3 günlük milli yas ilan edildi
İspanya'daki tren kazasında can kaybı 68'e yükseldi, 3 günlük milli yas ilan edildi
17:07
Çorum’da otomobil ile cip çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı
Çorum’da otomobil ile cip çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı
16:18
İsrail’de oy sayımı devam ederken Cumhurbaşkanı Herzog’dan açıklama: Başka seçim olmamalı
İsrail'de oy sayımı devam ederken Cumhurbaşkanı Herzog'dan açıklama: Başka seçim olmamalı
15:59
İspanya’da iki hızlı trenin çarpıştığı kazada ölü sayısı 64’e yükseldi
İspanya'da iki hızlı trenin çarpıştığı kazada ölü sayısı 64'e yükseldi
15:52
Türkiye’nin tatil cenneti felaketi yaşıyor Görüntüler endişe verici
Türkiye'nin tatil cenneti felaketi yaşıyor! Görüntüler endişe verici
15:25
Korumasının ifadesiyle zorda kalan Mustafa Sarıgül’e bir şok daha
Korumasının ifadesiyle zorda kalan Mustafa Sarıgül'e bir şok daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 18:33:44. #.0.2#
SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası'nda 18 maç oynandı, Karabük İdmanyurduspor'un rakibi gelmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android