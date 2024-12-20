Ziraat Türkiye Kupası'nda Yeni Kura Sistemi Tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda Yeni Kura Sistemi Tanıtıldı

Ziraat Türkiye Kupası\'nda Yeni Kura Sistemi Tanıtıldı

TFF 1'inci Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, gerçekleştirilen kura çekimi hakkında açıklamalarda bulunarak, İsviçre sisteminden uyarlanan yeni yapı ile futbolseverlere keyifli bir süreç yaşatmayı umduklarını ifade etti. Fenerbahçe'nin katılımı ile ilgili belirsizlikler de gündeme geldi.

20.12.2024 15:58  Güncelleme: 16:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
TFF 1'inci Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, "İsviçre sisteminden uyarlayarak yapmış olduğumuz bir kura oldu. Bir değişikliktir, iyidir. Hem bunu denemiş oluruz. İnşallah taraftarlarımıza, futbolseverlere keyifli bir süreç yaşatır" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup müsabakalarının kura çekimi bugün saat 14.30'da kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşti. TFF 1'inci Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, kura çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. TFF 1'inci Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Fenerbahçe'nin kupaya katılıp katılmayacağıyla ilgili, "Yazı ile kura çekimine katılmayacaklarını bildirdiler. Grup aşamasından çekilmek için bize bir yönetim kurulu kararı gelmedi. Rutini bozmayarak çekilişlerini yaptık. Kendi adıma yönetim kurulundan olumlu bir karar çıkacağını düşünüyorum. Tabii ki karar yönetim kurulunundur. Katılmazsa kurallar neyse o olur, maça çıkmadığı takdirde rakibine 3 puan yazar" ifadelerini kullandı.

'İSVİÇRE SİSTEMİNDEN UYARLADIĞIMIZ BİR KURA OLDU'

Türkiye Kupası'nın yeni sisteminden bahseden Mecnun Otyakmaz, "İsviçre sisteminden uyarlayarak yapmış olduğumuz bir kura oldu. Bir değişikliktir, iyidir. Hem bunu denemiş oluruz. İnşallah taraftarlarımıza, futbolseverlere keyifli bir süreç yaşatır. Bazı gruplarda aynı şehir takımları da denk geldi. Geçtiğimiz kurada da gelmişti. Bazen kuranın azizliği oluyor. Geçen sefer aynı şehrin 4 takımı eşleşmişti. Şimdi de bazı gruplarda aynı şehrin takımları var. Değişik bir kura inşallah futbola katkısı olur" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Mecnun Otyakmaz, Türkiye Kupası, Türkiye Kupası, Fenerbahçe, İsviçre, Güncel, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda Yeni Kura Sistemi Tanıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:11 ABD Dışişleri Bakanlığı: HTŞ Lideri Colani için konulan para ödülü kaldırıldı ABD Dışişleri Bakanlığı: HTŞ Lideri Colani için konulan para ödülü kaldırıldı
21:06 Arda Turan atıldı: Fenerbahçe golü attı, ortalık karıştı Arda Turan atıldı: Fenerbahçe golü attı, ortalık karıştı
20:45 Sözleri tartışma yaratan Ahmet Davutoğlu’ndan açıklama: Sözlerim bağlamından kopartıldı Sözleri tartışma yaratan Ahmet Davutoğlu'ndan açıklama: Sözlerim bağlamından kopartıldı
20:25 Erdoğan’dan Suriye halkına mektup: Barış dolu Suriye’yi birlikte inşa edeceğiz Erdoğan'dan Suriye halkına mektup: Barış dolu Suriye'yi birlikte inşa edeceğiz
19:23 Trump’tan AB’ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım Trump'tan AB'ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım
09:50 El Salvador Bitcoin alımlarına devam ediyor El Salvador Bitcoin alımlarına devam ediyor
09:47 Sezgin Baran Korkmaz uçağını Ronaldo’ya satmış Sezgin Baran Korkmaz uçağını Ronaldo'ya satmış
09:46 Türkiye doğal gaz istediğini aldı Türkiye doğal gaz istediğini aldı
09:37 İstanbul’da bitmek bilmeyen trafik çilesi İstanbul'da bitmek bilmeyen trafik çilesi
09:26 Motorine bu gece yarısı zam geliyor Motorine bu gece yarısı zam geliyor
09:20 Bakan Güler: Suriyeli mültecilerin dönüşü için 2 aşamalı bir plan öngörülüyor Bakan Güler: Suriyeli mültecilerin dönüşü için 2 aşamalı bir plan öngörülüyor
09:10 Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi
09:04 RAMS Başakşehir Avrupa’ya veda etti RAMS Başakşehir Avrupa'ya veda etti
08:37 Kırklareli’nde yük treni işçi servisine çarptı: 2 yaralı var Kırklareli'nde yük treni işçi servisine çarptı: 2 yaralı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 21:50:04. #1.11#
SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası'nda Yeni Kura Sistemi Tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.