Üye Girişi
Ziraat Türkiye Kupası: Yeni Malatyaspor: 2 Bandırmaspor: 3 - Son Dakika

Ziraat Türkiye Kupası: Yeni Malatyaspor: 2 Bandırmaspor: 3

30.12.2021 15:12
Ziraat Türkiye Kupası: Yeni Malatyaspor: 2 Bandırmaspor: 3

Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda sahasında karşılaştığı TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'a 3-2 mağlup oldu.

Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda sahasında karşılaştığı TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'a 3-2 mağlup oldu. Bu sonuçla Yeni Malatyaspor, 5. turda kupaya veda etmiş oldu.

Maçtan dakikalar

4. dakikada ev sahibi takım aleyhine verilen serbest vuruşta topun başına geçen Adem Büyük'ün vuruşunda top az farkla auta çıktı.

8. dakikada Bandırmaspor'da savunma arkasına atılan topu kapan Levent'in pası sonrası Akabueze bekletmeden topu Doğan'a verdi. Topu ceza sahasında sürükleyen Doğan'ın çektiği şutta top ağlarla buluştu 0-1

36. dakikada konuk ekipte Akabueze'nin orta sahadan rakip defans arkasına attığı pası alan Keny, kalecinin solundan topu ağlarla buluşturarak farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. 0-2

40. dakikada Yeni Malatyaspor'da Aabid'in sol kanatta defans arkasına attığı topla buluşan Mustafa Eskihellaç karşı karşıya kaldığı kalecinin solundan topu ağlarla buluşturarak aradaki farkı bire indirdi. 1-2

54. dakikada Bandırmaspor Süleyman'ın sol kanattan geliştirdiği atakta topla buluşan Doğan'ın çektiği şut üst direğe çarparak çizgi içerisine düşüp çıkınca hakem golü verdi. 1-3

70. dakikada farkı azaltmak isteyen ev sahibi takımda ceza sahasında kaleci Hüseyin ile karşı karşıya kalan Mustafa Eskihellaç'ın girişimi sonuçsuz kaldı.

78. dakikada ev sahibi takımda sol kanatta topla buluşan Karim Hafez'in sürükleyerek ceza sahasına girerek çektiği şutta top az farkla üst direkten auta çıktı.

89. dakikada Yeni Malatyaspor'da sağ kanatta atağa çıkan Mustafa'nın kale önüne yaptığı ortada topla buluşan Adem'in son anda sol ayağıyla dokunduğu top ağlarla buluştu. 2-3

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Alper Ulusoy xx, Bahtiyar Birinci xx, Hakan Yemişken xx

Yeni Malatyaspor: Ahmet Eyüp x, Muhammed Emin x (Mert Örnek dk. 46 x), Sadık x, Haddadi x, Hafez x, Ndong x, Mustafa xx, Aabid x, Jospin x (Kubilay dk. 46 x), H. Osman x (Mert Miraç dk. 64 x), Adem xx

Yedekler: Abdulsamed, Murat, Awuku, Ndiziye, Atakan,

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Bandırmaspor: Hüseyin xx, Bilal xx (Okan dk. 46 xx), Mulumba xx, Alpay xx, Süleyman xx, Mehmet (Landel dk. 46 x), Abdullah xx, Levent xx, Akabueze xx, (Kerim dk. 78 x) Doğan xxx (Pucko dk. 60 x), Manaj x (Keny dk. 28 xx),

Yedekler: Gökhan, Caner, Berke, Burak, Keny

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Goller: Mustafa (dk. 40), Adem (dk. 89) (Y. Malatyaspor), Doğan (dk. 8 ve 54), Keny (dk. 36) (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Adem (Y. Malatyaspor), Levent, Okan (Bandırmaspor) - MALATYA

Ziraat Türkiye Kupası: Yeni Malatyaspor: 2 Bandırmaspor: 3
Ziraat Türkiye Kupası: Yeni Malatyaspor: 2 Bandırmaspor: 3
Ziraat Türkiye Kupası: Yeni Malatyaspor: 2 Bandırmaspor: 3
Ziraat Türkiye Kupası: Yeni Malatyaspor: 2 Bandırmaspor: 3
Ziraat Türkiye Kupası: Yeni Malatyaspor: 2 Bandırmaspor: 3
Ziraat Türkiye Kupası: Yeni Malatyaspor: 2 Bandırmaspor: 3

YORUMLAR
500

Yeni Malatyaspor, Türkiye Kupası, Bandırmaspor, Malatyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası: Yeni Malatyaspor: 2 Bandırmaspor: 3 - Son Dakika Spor


Deha Bilimlier ile Gülşah Saraçoğlu yasak aşk mı yaşıyor? İşte cevabı Deha Bilimlier ile Gülşah Saraçoğlu yasak aşk mı yaşıyor? İşte cevabı         
15:16
Güldür Güldür'den beklerken Muharrem Sarıkaya skeci Azerilerden geldi Güldür Güldür'den beklerken Muharrem Sarıkaya skeci Azerilerden geldi         
15:14
Bilal Erdoğan'ı ilk kez pistte göreceksiniz! Kozlarını paylaştığı Kenan Sofuoğlu'na takılmadan duramadı Bilal Erdoğan'ı ilk kez pistte göreceksiniz! Kozlarını paylaştığı Kenan Sofuoğlu'na..         
15:05
Takdir toplayan Osmanlı geleneği bu ilçede yaşatılıyor Takdir toplayan Osmanlı geleneği bu ilçede yaşatılıyor         
14:58
Omicron varyantı seyahat kısıtlamasıyla geldi! 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecek Omicron varyantı seyahat kısıtlamasıyla geldi! 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul..         
14:02
Son Dakika! MEB'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt: Atıfta bulunulduğu gibi bir karar yok Son Dakika! MEB'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt: Atıfta bulunulduğu gibi bir karar..         
11:38
Kaza yapan sürücü direksiyon başında uyuya kaldı Kaza yapan sürücü direksiyon başında uyuya kaldı         
10:23
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Yüz yüze eğitime ara vermek, gündemimizde değil Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Yüz yüze eğitime ara vermek,..         
09:25
Yeşilçam'ın efsane ismi Aydemir Akbaş: 95 yaşına gelmeden ölmeyeceğim Yeşilçam'ın efsane ismi Aydemir Akbaş: 95 yaşına gelmeden ölmeyeceğim         
08:44
Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu         
07:56
Kızının iddialı pozları hakkında konuşan Mehmet Ali Erbil: Her genç kız öyle pozlar veriyor Kızının iddialı pozları hakkında konuşan Mehmet Ali Erbil: Her genç kız öyle pozlar..         
00:53
HDP Eş Başkanı Pervin Buldan hakkında soruşturma başlatıldı HDP Eş Başkanı Pervin Buldan hakkında soruşturma başlatıldı         
22:42
Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan minik Asiye'yi bekleyen iki risk Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan minik Asiye'yi bekleyen iki risk         
20:51
Son anket sonuçlarında, son dönemin en düşük seviyesinde Son anket sonuçlarında, son dönemin en düşük seviyesinde         
20:50
İzzet Altınmeşe, oğlunun vefatı sonrası ilke kez konuştu: Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın İzzet Altınmeşe, oğlunun vefatı sonrası ilke kez konuştu: Allah kimseye evlat acısı..         
19:48
Definecilerin kazdığı tünele, dengesini kaybeden kadın düştü Definecilerin kazdığı tünele, dengesini kaybeden kadın düştü         
18:18

Son Dakika Haberleri
15:16 Deha Bilimlier ile Gülşah Saraçoğlu yasak aşk mı yaşıyor? İşte cevabı
15:14 Güldür Güldür'den beklerken Muharrem Sarıkaya skeci Azerilerden geldi
15:13 Son Dakika! Merkez Bankası rezervleri 5 milyar 948 milyon dolar azaldı
15:09 İçişleri Bakanlığı yılbaşında alınacak önlemlerini açıkladı
15:04 Bilal Erdoğan'ı ilk kez pistte göreceksiniz! Kozlarını paylaştığı Kenan Sofuoğlu'na takılmadan duramadı
14:59 14 yıl önce toplanan izmarit düğümü çözdü! Tutuklu sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası
14:58 Takdir toplayan Osmanlı geleneği bu ilçede yaşatılıyor
14:56 Yeni görüşme iddiası! Erdoğan ve Esad, PKK'ya karşı ortak operasyonda anlaştı mı?
14:54 Fenerbahçe milyarlık kayıplarının telafisi için ilk adımı attı!
14:52 Camdaki Kız'da bugün: Nalan, Sedat'a nasıl bir tepki verecek?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2021 15:24:24. #1.13#
SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası: Yeni Malatyaspor: 2 Bandırmaspor: 3 - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement