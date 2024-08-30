Zonguldak Kömürspor, 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nda Türk Bayrağı Açarak Kutladı

3.Lig takımı Zonguldak Kömürspor 30 Ağustos Zafer Bayramını Türk bayrağı açarak kutladı.
3.Lig takımı Zonguldak Spor F.K yeni sezon hazırlıklarını Devrek Mesut Özil tesislerinde sürdürüyor.
Kırmızı Lacivertli takım, 30 Ağustos Zafer Bayramı çerçevesinde teknik heyet ve futbolcularla birlikte antrenmanda Türk bayrağı açtı.
Kırmızı Lacivertli takımın anlamlı hareketi büyük takdir topladı. - ZONGULDAK
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