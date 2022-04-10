Zonguldak'ta 1. Ulusal Devrek Safder Kartoğlu Yarı Maratonu koşuldu - Son Dakika
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Zonguldak'ta 1. Ulusal Devrek Safder Kartoğlu Yarı Maratonu koşuldu

10.04.2022 12:35
Zonguldak'ta 1. Ulusal Devrek Safder Kartoğlu Yarı Maratonu koşuldu

Devrek Belediyesince bu yıl ilki gerçekleştirilen Ulusal Devrek Safder Kartoğlu Yarı Maratonu tamamlandı.

Devrek Belediyesince bu yıl ilki gerçekleştirilen Ulusal Devrek Safder Kartoğlu Yarı Maratonu tamamlandı.

Devrek Bandosu eşliğinde başlayan organizasyonda, 21 kilometrelik yarı maraton, 10 kilometrelik koşu ve 3 kilometrelik halk koşusu gerçekleştirildi.

Toplamda 600 sporcunun katıldığı organizasyona, 5 kıtada maraton koşmuş en yaşlı milli atlet olan 95 yaşındaki Safder Kartoğlu da destek verdi.

Halk koşusuna kayıt yaptıran Kartoğlu, Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt ve katılımcılarla 3 kilometre şarkılar söyleyerek yürüdü. Vatandaşlar da evlerinin balkonlarından alkışlarla organizasyonu destekledi.

Kartoğlu, gazetecilere, yarı maratonun başarılı sonuçlanmasını yürekten dilediğini belirterek, sporculara başarı diledi.

Başkan Bozkurt da sporun bütünleştirici ve birleştirici gücü olduğunu ifade ederek, Kartoğlu'nun Devrek'i maratonla tanıştırdığını ve ilçeyi dünyanın her yerinde başarılı şekilde temsil ettiğini dile getirdi.

Yarışlar sonunda yarı maratonda erkeklerde Ömer Alkanoğlu birinci, Abdurrahman Gedikoğlu ikinci, Yunus Emre Akkuş üçüncü olurken, kadınlarda Meryem Kılıç Gündoğan birincilik, Rahime Tekin ikincilik, Zeynep Burcu Akbaba üçüncülük elde etti.

10 kilometrelik koşuda erkeklerde Ahmet Alkanoğlu birincilik, Levent Ateş ikincilik, Mesut Akpınar üçüncülük kazanırken, kadınlarda Gülbahar Çetin birinci, Zuhal Kaya ikinci, Okyanus Yıldız da üçüncü oldu.

Halk koşusunda ise farklı yaş kategorilerinde yapılan yarışlar gün boyu sürecek.

Etkinlik sonunda iki kategoride yarışan katılımcılara madalya, ilk 3'e girenlere ise kupaları takdim edildi.

Zonguldak'ta 1. Ulusal Devrek Safder Kartoğlu Yarı Maratonu koşuldu
Zonguldak'ta 1. Ulusal Devrek Safder Kartoğlu Yarı Maratonu koşuldu
Zonguldak'ta 1. Ulusal Devrek Safder Kartoğlu Yarı Maratonu koşuldu
Zonguldak'ta 1. Ulusal Devrek Safder Kartoğlu Yarı Maratonu koşuldu

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Çetin Bozkurt, Bozkurt, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Zonguldak'ta 1. Ulusal Devrek Safder Kartoğlu Yarı Maratonu koşuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zonguldak'ta 1. Ulusal Devrek Safder Kartoğlu Yarı Maratonu koşuldu - Son Dakika
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