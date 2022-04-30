Trabzonspor taraftarı Taksim'e akın etti - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzonspor taraftarı Taksim'e akın etti

30.04.2022 23:21

- Trabzonspor taraftarı Taksim'e akın etti Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından bordo-mavili taraftarlar adeta Taksim'e akın etti.

- Trabzonspor taraftarı Taksim'e akın etti

İSTANBUL - Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından bordo-mavili taraftarlar adeta Taksim'e akın etti. Uzun araç konvoyları oluşturan Trabzonsporlular, tezahüratlar eşliğinde meydana yürüdü.

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonu şampiyonu Trabzonspor oldu. 38 yıl sonra gelen şampiyonluk sonrası bordo-mavili taraftarlar da büyük sevinç yaşadı. Şampiyonluk kutlamalarının İstanbul'daki merkezi ise Taksim Meydanı oldu. Trabzonsporlular, Unkapanı Köprüsü'nden Taksim'e uzun araç kuyrukları oluşturdu. Bordo-mavi renklere gönül veren futbolseverler, gerek araçlarıyla gerekse de yürüyerek marşlar ve tezahüratlar eşliğinde Taksim'e gitti.

Trabzonspor taraftarı Taksim'e akın etti
Trabzonspor taraftarı Taksim'e akın etti
Trabzonspor taraftarı Taksim'e akın etti
Trabzonspor taraftarı Taksim'e akın etti
Trabzonspor taraftarı Taksim'e akın etti
Trabzonspor taraftarı Taksim'e akın etti
Trabzonspor taraftarı Taksim'e akın etti
Trabzonspor taraftarı Taksim'e akın etti
Trabzonspor taraftarı Taksim'e akın etti
Trabzonspor taraftarı Taksim'e akın etti
Trabzonspor taraftarı Taksim'e akın etti
Trabzonspor taraftarı Taksim'e akın etti

YORUMLAR
500
Bağdat Caddesi'nde Fenerbahçe ile Trabzonspor taraftarı birbirine girdi Bağdat Caddesi'nde Fenerbahçe ile Trabzonspor taraftarı birbirine girdi Trabzonspor taraftarı maçın bittiğini zannederek son dakikasında sahaya indi Trabzonspor taraftarı maçın bittiğini zannederek son dakikasında sahaya indi

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Trabzonspor taraftarı Taksim'e akın etti - Son Dakika


Son Dakika
00:51 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kiev'de Zelenski'le görüştü
00:50 Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasında bir taraftar, Berat Özdemir'in şortunu indirdi
00:35 Antalyaspor, Trabzonspor maçından sonra açıkladı: Futbolcularımızı dövdüler
00:21 İmamoğlu'nun, Trabzonspor için paylaştığı tebrik görselindeki detay gündem oldu
00:14 Fenerbahçeliler, Bağdat Caddesi'nde şampiyonluğu kutlayan Trabzonluları taşladı
00:05 Canlı yayında Abdullah Avcı ve muhabir ne yapacağını şaşırdı!
23:42 Hadise ve Mehmet Dinçerler, davetlileri görüntü almamaları için tek tek uyarmışlar
23:29 Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler Çırağan'da evlendi!
23:27 Bağdat Caddesi'nde Fenerbahçe ile Trabzonspor taraftarı birbirine girdi
23:12 Trabzonspor'un şampiyonluğunun ardından Fenerbahçe'den olay çağrı: Savcılar göreve
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2022 00:57:44. #1.12#
SON DAKİKA: Trabzonspor taraftarı Taksim'e akın etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement