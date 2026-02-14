TFF 3. Lig'de mücadele veren Zonguldakspor, 5 gün süren Çayelispor hazırlıklarını tamamladı.
15 Şubat Pazar günü saat 13.00'da Çayelispor'u Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu'nda ağırlayacakları TFF 3.Lig 3.Grup 21.Hafta müsabakası öncesinde bu sabah saatlerinde Can Güven önderliğinde Kozlu ilçe Stadı'nda sahaya çıkan Zonguldakspor, son taktik idmanını gerçekleştirdi.
Antrenmanın ardından tesise çekilen futbolcular, maç saatini beklemeye başladı. - ZONGULDAK
Son Dakika › Spor › Zonguldakspor Çayelispor Maçına Hazır - Son Dakika
