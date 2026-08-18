Zonguldakspor'un Kampı Tamamlandı - Son Dakika
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Zonguldakspor'un Kampı Tamamlandı

Zonguldakspor\'un Kampı Tamamlandı
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Zonguldakspor, Bolu'daki 10 günlük kampı geliştirme odaklı tamamladı. Teknik direktör Barış Şeref'den açıklamalar.

Zonguldakspor Futbol Kulübü Teknik Direktörü Barış Şeref, Bolu'nun Gerede ilçesinde tamamlanan 10 günlük ikinci etap kampının gelişim odaklı geçtiğini açıkladı.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Zonguldakspor Futbol Kulübü, 10 Ağustos Pazartesi günü 24 kişilik kadroyla Bolu'nun Gerede ilçesindeki Esentepe Oteli'nde başlattığı ikinci etap hazırlıklarını 18 Ağustos Salı günü 25 futbolcuyla tamamladı.

Teknik Direktör Barış Şeref, kamp sürecine ilişkin yaptığı değerlendirmede yoğun antrenman temposu ve hazırlık maçlarıyla ikinci etabı geride bıraktıklarını belirtti. Şeref, "Skorları çok önemsemeden, gelişim odaklı bir kamp süreci geçirdik. Antrenman ve hazırlık maçlarında taktiksel oyun anlayışlarını ve fiziksel kapasitelerini geliştirmeye odaklandık" ifadelerini kullandı.

Sonradan katılan oyunculara kademeli adaptasyon

Kampa sonradan dahil olan futbolcuların takım oyununa uyum sürecine de değinen Şeref, oyuncuların fiziksel ve teknik kapasitelerini geliştirirken riske girmeden kademeli biçimde sisteme adapte edildiğini aktardı. Geniş rotasyonla tüm futbolculara süre verildiğini vurgulayan Şeref, "Her geçen gün daha güçlü, daha disiplinli ve daha rekabetçi bir takım olma yolunda ilerliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Barış Şeref, kamp sürecinde destek veren herkese teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

21 Ağustos'ta Zonguldak'ta yeniden toplanılacak

İkinci etap kampının ardından 2 günlük ara veren Zonguldakspor, 21 Ağustos Cuma günü öğleden sonra Zonguldak'ta bir araya gelecek. Barış Şeref yönetimindeki ekip, aynı gün akşam antrenmanıyla çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek.

Kaynak: İHA

Futbol, Bolu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Zonguldakspor'un Kampı Tamamlandı - Son Dakika

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