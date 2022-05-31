Zverev, Fransa Açık'ta yarı finale çıktı - Son Dakika
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Zverev, Fransa Açık'ta yarı finale çıktı

31.05.2022 21:15
Zverev, Fransa Açık'ta yarı finale çıktı

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) erkeklerin 3 numaralı seribaşı Alexander Zverev, yarı finale çıktı.

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) erkeklerin 3 numaralı seribaşı Alexander Zverev, yarı finale çıktı.

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 10. günündeki tek erkekler çeyrek final maçında Alman Zverev ile İspanyol Alcaraz karşılaştı.

Üç saat 18 dakika süren karşılaşma sonunda rakibini 6-4, 6-4, 4-6 ve 7-6'lık setlerle 3-1 yenen Zverev, turnuvada üst üste ikinci kez yarı finale yükseldi.

Zverev, yarı finalde Novak Djokovic- Rafael Nadal eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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Kaynak: AA

Roland Garros, Fransa, Paris, Tenis, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Zverev, Fransa Açık'ta yarı finale çıktı - Son Dakika


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