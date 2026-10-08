100 yıl sonra TOMTAŞ tesislerinde HÜRJET\'in komponent montajı Kayseri\'de başladı

TOMTAŞ Havacılık Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Ekşi; İHA muhabirine yaptığı açıklamada 6 Ekim 1926'da Kayseri'de kurulan Türkiye'nin ilk uçak fabrikasının 100 yıl sonra yeniden havacılık tarihine geçtiğini belirterek, turbofan motorlu, ileri seviye jet eğitimi ve hafif taarruz uçağı olan HÜRJET'in komponent seviye montajının Kayseri'de başladığını söyledi.

TOMTAŞ'ın Türkiye Cumhuriyeti açısından önemli bir tarihi mirasa sahip olduğunu ifade eden Ali Ekşi, şirketin 6 Ekim 1926'da Cumhuriyetin ilk yıllarındaki önemli yatırımlardan biri olarak Kayseri'de kurulduğunu belirtti. Ekşi, TOMTAŞ'ın 97 yıl sonra, 2023 yılında yeniden kurulduğunu ve bugün yaklaşık 25 bin metrekare kapalı alanda 500'ü aşkın nitelikli personelle havacılık ve savunma sanayisine hizmet verdiğini söyledi. TOMTAŞ'ın yeniden ayağa kaldırılmasının Kayseri açısından tarihi bir anlam taşıdığını vurgulayan Ekşi; "100 yıl önceki imkansızlıklara rağmen ortaya konmuş bir başarıyı 100 yıl sonra tekrar etmek için bir araya geldik. Allah'a şükürler olsun tekrar ayağa kalkması Kayseri'de gerçekleşmiş olacak" dedi. 100 yıl önce TOMTAŞ tesislerinde üretimi gerçekleştirilen uçakların ardından bugün HÜRJET için Kayseri'de üretim ve montaj faaliyetlerinin yapılıyor olmasının tarihi bir döngü oluşturduğunu belirten Ekşi, "O dönem için tasarımı Alman Junkers firmasına kullanım hakları TOMTAŞ'a ait uçakların üretimi Kayseri'de gerçekleşmişken, 100 yıl sonra ise ortağımız, velinimetimiz Türkiye'nin gururu TUSAŞ'ın tasarladığı, yerli ve milli uçağımızın TOMTAŞ tesislerinde HÜRJET'imiz 100 yıl sonra yiğidin düştüğü yerden göğe yükselmiş olacak" ifadelerini kullandı.

"İkinci yüzyılda 100. yüzyıl marşı yazılacaksa bir nefes de Kayseri'den vermek istiyoruz"

Türkiye Cumhuriyeti'nin geride bıraktığı 100 yılın kolay geçmediğini belirten Ekşi, ikinci yüzyıl için önemli bir hedef ortaya koyduklarını söyledi. Ekşi, "100 yıl Türkiye Cumhuriyeti için aslında çok da kolay geçmedi. Zorlu bir kuruluş dönemi, ciddi bir emek, yeri geldi acılar yaşandı. İnşallah ikinci yüzyıl Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzyılı olsun. Biz de bu ikinci yüzyılda eğer bir 100'üncü yıl marşı yazılacaksa bir nefes de Kayseri'den verelim istiyoruz" diye konuştu.

HÜRJET'in montajında 200'ün üzerinde personel görev yapıyor

HÜRJET'in Kayseri'deki montaj fabrikasının yaklaşık 10 bin metrekarelik alana sahip olduğunu belirten Ekşi, operasyonda 200'ün üzerinde nitelikli personelin görev yaptığını söyledi. Kayseri'nin havacılık alanındaki geçmişinin çalışanların projeye hızlı şekilde adapte olmasında önemli rol oynadığını ifade eden Ekşi, "Bu personelin sürece çok hızlı entegre olmasında Kayseri'nin havacılık geçmişinin önemli etkisi var. İnşallah arkadaşlarımız bu alanda hikayeyi yeniden canlandırmış olacaklar" dedi. 100 yıl önce TOMTAŞ tesislerinde dönemin en ileri teknolojisine sahip uçakların üretildiğini hatırlatan Ekşi, bugün de HÜRJET'in Kayseri'de üretilecek olmasının büyük önem taşıdığını söyledi. Ekşi; "100 sene önce TOMTAŞ tesislerinde dönemin en ileri teknolojisindeki uçaklar Kayseri'de üretildi. Bir kısmı teknoloji transferiyle gerçekleşti. Şimdi ise HÜRJET gibi dünyanın imrenerek takip ettiği, İspanya gibi kendine ait uçak lisansları olan bir ülkenin sipariş verip almak istediği, halihazırda bulunduğu segmentte dünyanın en gelişmiş uçaklarından bir tanesi HÜRJET'in üretiminde Kayseri'mizin izi olacak" ifadelerini kullandı.

"İnşallah 2027'yi görmeden ilk uçağımızın montajını yapıp gökyüzündeki yerini alacak"

HÜRJET'in üretim takvimine ilişkin de bilgi veren Ekşi, ilk uçağın montajının 2027 yılına gelmeden Kayseri'de gerçekleştirileceğini belirtti. Ekşi; "O dönem dünyanın en ileri teknolojisindeki uçaklar, imkansızlıklarla Kayseri'de üretilmişti. İnşallah 100 yıl sonra da bu imkanla, bu gayretle, bu hevesle ve arkadaşların bu heyecanıyla ve azmiyle Kayseri'de yeniden gerçekleşmiş olacak. Allah'tan bir mani gelmezse 2027 yılını görmeden ilk uçağımızın komponent montajını burada yaparak TUSAŞ'ın Ankara'daki tesislerine teslim etmiş olacağız. Bunun sonrasında da inşallah 2027 yılında uçak motor montajını da gerçekleştirerek gökyüzündeki yerini almış olacak" dedi.

16 17 18 Ekimde Kayseri'de yapılacak olan Bilim Festivali'ne de katılarak genç ve heyecanlı Kayserililerle bir araya geleceklerini de sözlerine ekleyen Ali Ekşi; "Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki büyükşehir belediyemiz TOMTAŞ Fabrikası'na en başından beri ciddi destek veriyor. Bu sene de oldukça geniş kapsamlı bir organizasyon planlamışlar. Bizden de bu organizasyonda yer almamızı rica ettiler. Genç ve heyecanlı ciddi manada dorukta olan arkadaşlarımızla birlikte Kayseri Bilim Festivali'nde yer alıp halkımızla kucaklaşmak istiyoruz. İnşallah Kayseri'de de bu ülkenin özellikle savunma sanayiindeki yapmış olunan hamlelere hatırı sayılır katkılar sağlandığını göstermek istiyoruz" dedi.