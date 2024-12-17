12 Yaşındaki Öğrenci Karbon Emisyonunu Azaltmak için Güneş Enerjili Proje Geliştirdi

Teknoloji

SAMSUN Belediyeevleri İmam Hatip Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Duru Yavuzarslan (12), karbon emisyonu önlemek amacıyla 'Solar Fleet' adında bir proje geliştirdi. Otobüslere yerleştirilebilen güneş paneli sistemiyle hem otobüsün enerjisini karşılamak hem de otobüste bulunan enerji deposu sayesinde çevre ve yakıt tasarrufu yapılan projeye ilişkin Duru Yavuzarslan, "Bu otobüs 1 günde 50 kilovat enerji depoluyor. Ayda bin 500, yıldaysa 18 bin kilovat enerjiye denk geliyor" dedi.

Samsun Belediyeevleri İmam Hatip Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Duru Yavuzarslan, aynı okulda matematik öğretmenliği yapan ve projenin danışmanı Ebru Turan'ın (40) yardımıyla otobüslere yerleştirilebilecek güneş paneli sistemiyle birlikte hem otobüsün enerjisini karşılayacak hem de güneşten fazla alınan enerjiyi depolayabilecek 'Solar Fleet' isminde proje tasarladı. Bu sistemle hem karbon emisyonu önleneceği hem de ekonomik olarak yakıtta çok daha fazla kar elde edilebileceğini belirten öğrenci Duru Yavuzarslan, "Otobüslerimizin üzerine güneş panelleri yerleştiriyoruz. Bu sayede insanlara daha güzel bir ulaşım modeli sunuyoruz. Projemizin asıl amacı karbon emisyonu ve karbon ayak izimizi düşürmektir. Çünkü karbon ayak izi ve karbon emisyon dünyada çok büyük bir dezavantaj olarak yerini almaktadır" diye konuştu.

'ARTAN ENERJİYİ TİCARİ AMAÇLA DA KULLANABİLİYORUZ'

Güneş enerjisini, enerji depolama sistemlerinde biriktirilerek elektrik üretimi, ticari binaların enerji ihtiyacını karşılamak veya elektrik şebekesine satmak gibi birçok ticari amaçla da kullanılabildiğini belirten Yavuzarslan, "Projemizin adı 'Solar Fleet'tir. Yani güneş destekli toplu taşıma olarak adlandırılmaktadır. Otobüsümüzde güneş panellerinin yanı sıra, güneşten aldığı enerjileri depolamak için depo bölümü de bulunmaktadır. Depolarımızdan artan enerjiyi ticari amaçlı kullanabiliyoruz. Bir otobüste ortalama 20 adet güneş paneli yapılabilmektedir. Güneş panellerimizin türüyse monokristal güneş panelleri olarak esnek yapısıyla otobüslerimizin şekillerini alabilmektedir. Otobüsün ortalama toplam maliyeti 35 bin dolara denk gelmektedir. Otobüsün fiyatı biraz fazla gelebilir ancak uzun vadeli bir araç olduğu için 5'inci yılın sonunda kendini kara geçiriyor. Bu otobüs bir günde 50 kilovat enerji depoluyor. Ayda bin 500, yıldaysa 18 bin kilovat enerjiye denk geliyor" ifadelerini kullandı.

KARBON EMİSYONU VE FOSİL YAKIT KULLANIMINI AZALTACAK

Projenin danışman öğretmeni Ebru Turan, "Yenilenebilir enerjinin günümüzde ne kadar önemli olduğunun herkes farkında. Bu farkındalık öğrencilerimiz tarafından ortaya çıkarılarak bir proje üretmeye karar verdik. Projedeki otobüslerimizin şehir dışı veya şehir içi olması önemli değildir. Üzerlerine yerleştirdiğimiz güneş panelleriyle birlikte elde edilen güneş enerjisi sayesinde otobüsler kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecektir. Günlük yaşamımızda karşımıza çıkan karbon emisyonunun azalması ve fosil yakıt olan benzin kullanımının azalması gibi birçok faydalarını görmüş olacağız" dedi.