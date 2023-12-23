Türkiye'de artan fiyatlarla birlikte kullanıcılar "bir daha alamayız" kaygısıyla geçtiğimiz dönemlerde sıfır otomobillere "hücum etti". 2023 yılının Temmuz- Eylül ayları arasına en üst noktaya dayanan otomobil satışları ilerleyen süreçlerde önce yavaşladı ve durma noktasına geldi. Ancak bu piyasa şartlarına rağmen 2. eli hızlı olan otomobiller hala mevcut. İşte karşınızda 2. elde en çok satılan otomobiller listesi…

2. elde en çok satılan otomobiller!

Düzenli okuyucularımız "en çok satılan sıfır otomobiller" listemize oldukça aşinalar. Bu kez ise Türkiye'de 2. elde en çok satılan otomobilleri derledik. İşte karşınızda 2. elde en çok satılan otomobiller listesi ve detayları.

1- Fiat Egea

Yarı İtalyan yarı Türk asıllı olan Fiat grubundan bir modelle karşınızdayız. Bursa topraklarında doğan ve Türk mühendisleri tarafından geliştirilen fiyat performans otomobili Fiat Egea; taksi, filo, kiralama ve hususi kullanımlara cevap verebilmesi sayesinde 2. elde en çok satılan otomobiller arasında 1. sırada yer aldı.

2- Renault Clio

Fransız markanın Türkiye'deki fabrikasında üretimini yaptığı efsane otomobil Clio bu listenin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Geçtiğimiz aylarda makyajlanarak daha da sportif bir görünüme kavuşan Renault Clio 2. elde en çok satılan otomobiller arasında 2. sıraya yerleşiyor. Fransız Clio hem kompakt oluşu hem de tasarruflu olmasıyla seviliyor.

3- Volkswagen Passat

Dünya sıralamasında özellikle Türkiye'de çok sevilmesiyle tanınan Volkswagen Passat listemizin 3. sırasında yer alıyor. Büyük bir kitleye sahip olan Alman modeli piyasa içerisinde değerlenmeye devam ediyor. Özellikle dizel otomatik versiyonları kullanıcılarının odak noktasında.

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4- Ford Focus

Ülkemizde Amerikan otomobillerinin sevilmesini sağlayan otomobil Ford Focus ile devam ediyoruz. Özellikle ailelerin ilk tercihi olan Ford Focus sağladığı güvenlik donanımları ve yol tutuşu kabiliyetleri ile oldukça seviliyor. Otomobilin dizel ve manuel versiyonları piyasa içerisinde en çok aranan kombinasyonları arasında.

5- Toyota Corolla

Japon otomobil markası Toyota'nın aile otomobili konsepti ile tanıttığı Corolla modeli Türkiye'de oldukça sevildi. Sağlam motorları ve parçaları ile dikkat çeken Corolla 2. elde de değerini koruması ve hızlı müşteri sirkülasyonu ile dikkat çeken modeller arasında.