 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
2. elde en çok satılan otomobiller - Son Dakika
Üye Girişi

2. elde en çok satılan otomobiller

Türkiye'de artan fiyatlarla birlikte kullanıcılar sıfır otomobillere hücum etti. Ancak 2. elde en çok satılan otomobiller hala mevcut. Fiat Egea, Renault Clio, Volkswagen Passat, Ford Focus ve Toyota Corolla en çok tercih edilen modeller arasında yer alıyor.

2. elde en çok satılan otomobiller
23.12.2023 - 20:27,
Abone Ol

Türkiye'de artan fiyatlarla birlikte kullanıcılar "bir daha alamayız" kaygısıyla geçtiğimiz dönemlerde sıfır otomobillere "hücum etti". 2023 yılının Temmuz- Eylül ayları arasına en üst noktaya dayanan otomobil satışları ilerleyen süreçlerde önce yavaşladı ve durma noktasına geldi. Ancak bu piyasa şartlarına rağmen 2. eli hızlı olan otomobiller hala mevcut. İşte karşınızda 2. elde en çok satılan otomobiller listesi…

2. elde en çok satılan otomobiller!

Düzenli okuyucularımız "en çok satılan sıfır otomobiller" listemize oldukça aşinalar. Bu kez ise Türkiye'de 2. elde en çok satılan otomobilleri derledik. İşte karşınızda 2. elde en çok satılan otomobiller listesi ve detayları.

1- Fiat Egea

Yarı İtalyan yarı Türk asıllı olan Fiat grubundan bir modelle karşınızdayız. Bursa topraklarında doğan ve Türk mühendisleri tarafından geliştirilen fiyat performans otomobili Fiat Egea; taksi, filo, kiralama ve hususi kullanımlara cevap verebilmesi sayesinde 2. elde en çok satılan otomobiller arasında 1. sırada yer aldı.

2- Renault Clio

Fransız markanın Türkiye'deki fabrikasında üretimini yaptığı efsane otomobil Clio bu listenin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Geçtiğimiz aylarda makyajlanarak daha da sportif bir görünüme kavuşan Renault Clio 2. elde en çok satılan otomobiller arasında 2. sıraya yerleşiyor. Fransız Clio hem kompakt oluşu hem de tasarruflu olmasıyla seviliyor.

2. elde en çok satılan otomobiller

3- Volkswagen Passat

Dünya sıralamasında özellikle Türkiye'de çok sevilmesiyle tanınan Volkswagen Passat listemizin 3. sırasında yer alıyor. Büyük bir kitleye sahip olan Alman modeli piyasa içerisinde değerlenmeye devam ediyor. Özellikle dizel otomatik versiyonları kullanıcılarının odak noktasında.

2. elde en çok satılan otomobiller

Lakabı "Tesla katili" olacak! İşte Rusların yeni çirkin ördek yavrusu Amber!

4- Ford Focus

Ülkemizde Amerikan otomobillerinin sevilmesini sağlayan otomobil Ford Focus ile devam ediyoruz. Özellikle ailelerin ilk tercihi olan Ford Focus sağladığı güvenlik donanımları ve yol tutuşu kabiliyetleri ile oldukça seviliyor. Otomobilin dizel ve manuel versiyonları piyasa içerisinde en çok aranan kombinasyonları arasında.

2. elde en çok satılan otomobiller

5- Toyota Corolla

Japon otomobil markası Toyota'nın aile otomobili konsepti ile tanıttığı Corolla modeli Türkiye'de oldukça sevildi. Sağlam motorları ve parçaları ile dikkat çeken Corolla 2. elde de değerini koruması ve hızlı müşteri sirkülasyonu ile dikkat çeken modeller arasında.

2. elde en çok satılan otomobiller

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

Türkiye, Eylül, Ford, Otomobil, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji 2. elde en çok satılan otomobiller - Son Dakika


21:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mücadelemizden kesinlikle geri adım atmayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mücadelemizden kesinlikle geri adım atmayacağız
20:19
İYİ Parti'den milli yas çağrısı İYİ Parti'den milli yas çağrısı
20:09
Cezaevine gönderilen Atilla Taş'ın polisle kavga ettiği anların görüntüsü ortaya çıktı Cezaevine gönderilen Atilla Taş'ın polisle kavga ettiği anların görüntüsü ortaya çıktı
19:19
Şehit haberleri sonrası siyasilerden peş peşe taziye mesajları Şehit haberleri sonrası siyasilerden peş peşe taziye mesajları
19:18
TIR şoförünü rehin alan adamı Bakan Yerlikaya ikna etti TIR şoförünü rehin alan adamı Bakan Yerlikaya ikna etti
18:58
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 6 askerimiz şehit düştü Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 6 askerimiz şehit düştü
18:28
Comanchero çetesinin lüks araçları artık polisin hizmetinde Comanchero çetesinin lüks araçları artık polisin hizmetinde
18:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Yakında açıklayacağız'' diyerek İstanbul adayları için 3 kriter sıraladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Yakında açıklayacağız'' diyerek İstanbul adayları için 3 kriter sıraladı

Son Dakika
21:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mücadelemizden kesinlikle geri adım atmayacağız
20:19 İYİ Parti'den milli yas çağrısı
20:09 Cezaevine gönderilen Atilla Taş'ın polisle kavga ettiği anların görüntüsü ortaya çıktı
19:19 Şehit haberleri sonrası siyasilerden peş peşe taziye mesajları
19:18 TIR şoförünü rehin alan adamı Bakan Yerlikaya ikna etti
18:58 Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 6 askerimiz şehit düştü
18:28 Comanchero çetesinin lüks araçları artık polisin hizmetinde
18:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Yakında açıklayacağız'' diyerek İstanbul adayları için 3 kriter sıraladı
17:41 Taksiciler TAG sürücüsü yaşlı adamı tehdit etti: Bir daha görürsem seni bu arabaya gömerim
17:12 Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır şoförü rehin alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2023 21:51:35. #1.12#
SON DAKİKA: 2. elde en çok satılan otomobiller - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement