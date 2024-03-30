ABD Meclisi, Microsoft Copilot\'un kullanımını yasakladı

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ABD meclisi, resmi cihazlarında Microsoft'un Copilot yapay zeka asistanını kullanımını yasaklandı. Temsilciler Meclisi Baş Yönetim Memuru Catherine Szpindor tarafından yayınlanan bir notta, Kongre personeline artık bu yapay zeka sohbet botunu kullanmalarının resmen yasaklandığı belirtildi.

Resmi cihazlarda Microsoft Copilot kullanımını, ABD meclisinde yasaklandı

Güvenlik Ofisi, Copilot'un Kongre verilerinin ev onaylı bulut hizmetlerine sızma tehdidi nedeniyle bir risk oluşturduğunu değerlendirdi. Bununla birlikte personelin kendi telefonları ve dizüstü bilgisayarları üzerinde Copilot'u kullanmalarını engelleyen bir kısıtlama bulunmuyor, ancak Copilot artık Meclis'e ait tüm Windows cihazlarında engellenecek.

Meclis, bir yıl önce ChatGPT gibi OpenAI'nin büyük dil modelleriyle çalışan yapay zeka asistanlarının kullanımına sıkı bir sınırlama getirmişti. Şimdi de Copilot yasaklandı.

Bilgisayarlarında ChatGPT'nin ücretsiz sürümünün kullanılmasını yasaklayan Meclis, daha sıkı gizlilik kontrollerine sahip olan ücretli sürümün (ChatGPT Plus) araştırma ve değerlendirme amaçlarıyla kullanılmasına izin vermişti. Yakın zamanda Beyaz Saray, federal kurumların yapay zeka kullanımıyla ilgili kuralları belirledi ve bu da Amerikalıların haklarını ve güvenliğini tehlikeye atmamasını sağlayacak.

ChatGPT, Copilot'un önemli özelliğini alıyor!

Microsoft, hükümet kullanıcılarının daha yüksek güvenlik gereksinimlerine ihtiyaç duyduğunu kabul ediyor. Bu nedenle şirket, geçen yıl hükümet kullanımı için araçlar ve hizmetlerin bir yol haritasını duyurdu. Bu, sınıflandırılmış iş yükleri için Azure OpenAI hizmeti ve Microsoft 365'in Copilot asistanının yeni bir sürümünü içeriyor.

Şirket, bu araçların ve hizmetlerin daha yüksek güvenlik seviyelerine sahip olacağını ve hassas verileri işlemek için daha uygun hale getireceğini belirtti. Szpindor'un ofisi, hükümet sürümü Copilot'un ev cihazlarında kullanıma sunulmasından önce Meclisteki cihazlarda kullanılıp kullanılamayacağına karar vermek için değerlendirme yapacak.

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