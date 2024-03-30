ABD Meclisi, Microsoft Copilot'un kullanımını yasakladı - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

ABD Meclisi, Microsoft Copilot'un kullanımını yasakladı

ABD Meclisi, Microsoft Copilot\'un kullanımını yasakladı

ABD Meclisi, resmi cihazlarında Microsoft'un Copilot yapay zeka asistanını kullanımını yasakladı. Güvenlik endişeleri nedeniyle Kongre personeline Copilot kullanımı resmen yasaklandı. Ancak, kişisel cihazlarda kullanımına kısıtlama getirilmedi. Meclis, daha önce ChatGPT gibi yapay zeka asistanlarının kullanımına sınırlama getirmişti. Microsoft, hükümet kullanıcıları için daha güvenli araçlar ve hizmetler sunma yolunda ilerliyor.

30.03.2024 19:09  Güncelleme: 19:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD meclisi, resmi cihazlarında Microsoft'un Copilot yapay zeka asistanını kullanımını yasaklandı. Temsilciler Meclisi Baş Yönetim Memuru Catherine Szpindor tarafından yayınlanan bir notta, Kongre personeline artık bu yapay zeka sohbet botunu kullanmalarının resmen yasaklandığı belirtildi.

Resmi cihazlarda Microsoft Copilot kullanımını, ABD meclisinde yasaklandı

Güvenlik Ofisi, Copilot'un Kongre verilerinin ev onaylı bulut hizmetlerine sızma tehdidi nedeniyle bir risk oluşturduğunu değerlendirdi. Bununla birlikte personelin kendi telefonları ve dizüstü bilgisayarları üzerinde Copilot'u kullanmalarını engelleyen bir kısıtlama bulunmuyor, ancak Copilot artık Meclis'e ait tüm Windows cihazlarında engellenecek.

Meclis, bir yıl önce ChatGPT gibi OpenAI'nin büyük dil modelleriyle çalışan yapay zeka asistanlarının kullanımına sıkı bir sınırlama getirmişti. Şimdi de Copilot yasaklandı.

Bilgisayarlarında ChatGPT'nin ücretsiz sürümünün kullanılmasını yasaklayan Meclis, daha sıkı gizlilik kontrollerine sahip olan ücretli sürümün (ChatGPT Plus) araştırma ve değerlendirme amaçlarıyla kullanılmasına izin vermişti. Yakın zamanda Beyaz Saray, federal kurumların yapay zeka kullanımıyla ilgili kuralları belirledi ve bu da Amerikalıların haklarını ve güvenliğini tehlikeye atmamasını sağlayacak.

ChatGPT, Copilot'un önemli özelliğini alıyor!

Microsoft, hükümet kullanıcılarının daha yüksek güvenlik gereksinimlerine ihtiyaç duyduğunu kabul ediyor. Bu nedenle şirket, geçen yıl hükümet kullanımı için araçlar ve hizmetlerin bir yol haritasını duyurdu. Bu, sınıflandırılmış iş yükleri için Azure OpenAI hizmeti ve Microsoft 365'in Copilot asistanının yeni bir sürümünü içeriyor.

Şirket, bu araçların ve hizmetlerin daha yüksek güvenlik seviyelerine sahip olacağını ve hassas verileri işlemek için daha uygun hale getireceğini belirtti. Szpindor'un ofisi, hükümet sürümü Copilot'un ev cihazlarında kullanıma sunulmasından önce Meclisteki cihazlarda kullanılıp kullanılamayacağına karar vermek için değerlendirme yapacak.

Siz Copilot yasaklandı konusunda ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete

Microsoft, Hükümet, ChatGPT, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji ABD Meclisi, Microsoft Copilot'un kullanımını yasakladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • YouTube Music, masaüstü web sitesinde çevrimdışı müzik indirme özelliğini kullanıma sunuyor
    19:10 YouTube Music, masaüstü web sitesinde çevrimdışı müzik indirme özelliğini kullanıma sunuyor

    Google'ın müzik yayın servisi olan YouTube Music, masaüstü web sitesindeki çevrimdışı müzik indirme özelliğini sonunda kullanıcıların hizmetine sunuyor. Bu beklenen özellik, kullanıcıların internet bağlantısı olmadan şarkıları ve çalma listelerini dinlemelerine imkan tanıyacak.

  • Dünyanın en büyük elektrikli motosikleti Felo TOOZ tanıtıldı
    19:09 Dünyanın en büyük elektrikli motosikleti Felo TOOZ tanıtıldı

    Felo TOOZ, dünyanın en büyük elektrikli motosikleti olarak tanıtıldı. Araç, tek seferlik şarj ile 720 kilometre yol gidebiliyor ve 125 mph maksimum hızlanma seviyesine sahip. Ayrıca yüksek multimedya kapasitesi, tatmin edici navigasyon imkanı ve kapsamlı hoparlör sistemi gibi özelliklere sahip olan Felo TOOZ, büyük bir bataryaya ve 12 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip. Ayrıca güvenlik kapasitesi ve hızlı şarj sistemi ile dikkat çekiyor. Sizce Felo TOOZ iyi bir satış başarısı yakalayabilecek mi? Elektrik motosikletlere sıcak bakıyor musunuz? Yorumlarınızı paylaşabilirsiniz.

  • The Sims 5 haritası sızdırıldı! Sevilen özellik geri mi geliyor?
    19:09 The Sims 5 haritası sızdırıldı! Sevilen özellik geri mi geliyor?

    The Sims 5 haritası, Reddit'te sızdırıldı ve görünüşe göre The Sims 3'ün sevilen özelliği geri geliyor. İşte detaylar!

  • Bitcoin: Gizemli Yaratıcıdan Yatırım Bankası Patlamasına
    17:10 Bitcoin: Gizemli Yaratıcıdan Yatırım Bankası Patlamasına

    Bitcoin'in tarihinden öne çıkan yedi anı inceleniyor. Haberde, Bitcoin'in gizemli yaratıcısı Satoshi Nakamoto'nun kimliği, Bitcoin ile yapılan ilk pizza satışı, El Salvador'da Bitcoin'in resmi para birimi olması, Kazakistan'da Bitcoin madenciliği patlaması ve çöküşü, kaybolan Bitcoin cüzdanı, dolandırıcı Kripto Kralı Sam Bankman-Fried ve Bitcoin'in yatırım bankalarının ilgisini çekmesi gibi konular ele alınıyor.

  • RTX 4060 ve 13400F İşlemcili Excalibur E750 ve E650 İncelemesi
    17:10 RTX 4060 ve 13400F İşlemcili Excalibur E750 ve E650 İncelemesi

    Küresel çip krizi ve ekonomik dengesizliklerin etkisiyle bilgisayar sektörü zor bir dönemden geçiyor. Bu durumda toplama bilgisayar almak isteyenler için RTX 4060 ve 13400F işlemcili Excalibur E750 ve E650 inceleme videosu hazırladık. Videoda, Excalibur E650 ve E750 modellerinin özellikleri ve performansı detaylı bir şekilde inceleniyor. Ayrıca, bu sistemlerin bileşenleri ve özellikleri de açıklanıyor. İhtiyaç duyanlar için videoda yer alan PC modelleri de satın alma bilgileriyle birlikte paylaşılıyor.

  • En Uzun Şarj Süresine Sahip Xiaomi Redmi Modelleri
    17:09 En Uzun Şarj Süresine Sahip Xiaomi Redmi Modelleri

    Xiaomi Redmi modelleri arasında en uzun şarj süresine sahip olanlar DXOMARK testlerine göre sıralandı. Redmi Note 12 Pro 5G birinci sırada yer alırken, Redmi Note 11 Pro 5G ikinci sırada bulunuyor. Listede toplamda 12 model yer alıyor.

  • Call of Duty Oyuncularının Bilgileri ve Kripto Paraları Hackerlar Tarafından Çalındı
    15:10 Call of Duty Oyuncularının Bilgileri ve Kripto Paraları Hackerlar Tarafından Çalındı

    Call of Duty topluluğunda son dönemde hile yapan oyuncuların bilgilerinin ve hatta kripto paralarının hackerlar tarafından çalındığı iddia ediliyor. Activision, hilecilerle iş birliği yapmak zorunda kaldı ve etkilenen kullanıcıları korumak için önlemler aldı. Saldırıdan etkilenenler arasında hilecilerin yanı sıra oyun performansını artırmak amacıyla bazı yazılımları kullanan oyuncular da bulunuyor. Activision henüz resmi bir açıklama yapmazken, kullanıcılara hesaplarını güvende tutmaları için önerilerde bulundu.


19:54 Cemaatten atılan Cübbeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İsmailağa ziyareti sonrası isyan etti: Şu saat olmuş açıklamanız yok Cemaatten atılan Cübbeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsmailağa ziyareti sonrası isyan etti: Şu saat olmuş açıklamanız yok
18:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Murat Kurum, İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç’ı ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Murat Kurum, İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç'ı ziyaret etti
18:14 Gaziantep’te yakıt tankerinde 52 düzensiz göçmen bulundu Gaziantep'te yakıt tankerinde 52 düzensiz göçmen bulundu
18:09 Yerel seçim için propaganda yasakları başladı Yerel seçim için propaganda yasakları başladı
16:34 İzmir’de 12 yaşındaki çocuğu taciz eden şüpheli tutuklandı İzmir'de 12 yaşındaki çocuğu taciz eden şüpheli tutuklandı
19:56 Ramazan Bayramı’nda sahne alacak ünlülere ödenecek ücretler belli oldu Ramazan Bayramı'nda sahne alacak ünlülere ödenecek ücretler belli oldu
18:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duygulanarak dinlediği Ahmet Kaya’nın hayatını anlatan ’İki Gözüm Ahmet: Sürgün’ filmi 5 Nisan’da vizyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duygulanarak dinlediği Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan 'İki Gözüm Ahmet: Sürgün' filmi 5 Nisan'da vizyonda
17:05 Minibüsçü, tartıştığı sürücüye bıçak çekti, müdahale etmek isteyen kadına tekme savurdu Minibüsçü, tartıştığı sürücüye bıçak çekti, müdahale etmek isteyen kadına tekme savurdu
17:02 Şahan Gökbakar, Tamer Karadağlı’nın eleştiri videosunu ti’ye aldı: ’Babababa’ diyesim geliyor Şahan Gökbakar, Tamer Karadağlı'nın eleştiri videosunu ti'ye aldı: 'Babababa' diyesim geliyor
16:59 Şanlıurfa’da Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine tişört yardımı izdihama neden oldu Şanlıurfa'da Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine tişört yardımı izdihama neden oldu
16:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gençlerle buluşmasına damga vuran soru Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlerle buluşmasına damga vuran soru
16:29 Gaziantep’te freni boşalan tır, kadını altına alarak eve çarptı Gaziantep'te freni boşalan tır, kadını altına alarak eve çarptı
16:18 Bağcılar’da güvenlik görevlisi ayrılmak isteyen sevgilisini öldürdü Bağcılar'da güvenlik görevlisi ayrılmak isteyen sevgilisini öldürdü
15:41 Salon Ahmet Kaya’nın şarkısıyla inledi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duygu dolu anları Salon Ahmet Kaya'nın şarkısıyla inledi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duygu dolu anları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2024 20:24:37. #1.11#
SON DAKİKA: ABD Meclisi, Microsoft Copilot'un kullanımını yasakladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement