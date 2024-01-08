Teknoloji dünyasının merakla beklediği Consumer Electronics Show ya da kısa adıyla CES, bu sene de tüm heyecanıyla devam ediyor. Bugün itibariyle başlayan ve 12 Ocak'a kadar devam edecek fuar kapsamında şimdiden birkaç marka tanıtım gerçekleştirmişken, Acer de bunlardan birisi oldu. Öyle ki şirketi, özellikleri ve fiyatı ile dikkat çeken Acer Aspire 3D 15 SpatialLabs Edition bilgisayarını tanıttı.

Acer Aspire 3D 15 SpatialLabs Edition özellikleri ve fiyatı

Acer, SpetialLabs 3D teknolojisini ConceptD ve Predator Helios 300 modellerine dahil etmişti. Şimdi ise şirket, çok konuşulun bu teknolojiyi Aspire 3D 15 SpatialLabs Edition bilgisayarı ile karşımıza çıkardı. Geliştirici ve tasarımcılara hitap eden bu dizüstü bilgisayarın üst çerçevesinde iki tane görüntü sensörü bulunuyor.

Söz konusu bu sensörler göz ve omuzun konumunu takip ediyor. Buna göre ekrandaki görüntü aslında iki boyutlu olmasına rağmen üç boyutluymuş gibi gösteriliyor. Bu bağlamda üç boyutlu grafik tasarımcıların işini bir hayli kolaylaştırıyor. Dizüstü bilgisayarın en dikkat çeken özelliği buydu. Peki donanım tarafından neler var?

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Acer Aspire 3D 15 SpatialLabs Edition bilgisayar modeli, 15,6 inç boyutunda Ultra HD çözünürlüğe sahip ekranla geliyor. Intel Core i7-13620H işlemcisinden güç alan dizüstü bilgisayarın ekran kartı ise Nvidia GeForce RTX 4050. Öte taraftan cihaz, DDR5 tipinde 32 GB'a kadar RAM ile birlikte 2 TB'a kadar depolama alanına sahip.

Dizüstü bilgisayarda HDMI 2.1, USB Type-C Thunderbolt 4, Ethernet, kulaklık ve üç adet USB 3.2 bağlantı noktaları bulunuyor. Ayrıyeten Wi-Fi 6 bağlantı ve Microsoft Copilot desteği olduğunu da belirtmek gerekiyor.

Acer Aspire 3D 15 SpatialLabs Edition teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;