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Acer Aspire 3D 15 SpatialLabs Edition Özellikleri ve Fiyatı - Son Dakika
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Acer Aspire 3D 15 SpatialLabs Edition Özellikleri ve Fiyatı

Acer, CES fuarı kapsamında özellikleri ve fiyatıyla dikkat çeken Acer Aspire 3D 15 SpatialLabs Edition bilgisayarını tanıttı. Bu dizüstü bilgisayar, geliştirici ve tasarımcılara hitap eden özelliklere sahip. İki tane görüntü sensörüyle göz ve omuzun konumunu takip ederek üç boyutlu bir görüntü sağlıyor. Intel Core i7-13620H işlemci, Nvidia GeForce RTX 4050 ekran kartı, 32 GB RAM ve 2 TB depolama alanı gibi güçlü donanım özelliklerine sahip olan bilgisayarın fiyatı 1500 dolar olarak belirlendi.

Acer Aspire 3D 15 SpatialLabs Edition Özellikleri ve Fiyatı
08.01.2024 - 16:29,
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Teknoloji dünyasının merakla beklediği Consumer Electronics Show ya da kısa adıyla CES, bu sene de tüm heyecanıyla devam ediyor. Bugün itibariyle başlayan ve 12 Ocak'a kadar devam edecek fuar kapsamında şimdiden birkaç marka tanıtım gerçekleştirmişken, Acer de bunlardan birisi oldu. Öyle ki şirketi, özellikleri ve fiyatı ile dikkat çeken Acer Aspire 3D 15 SpatialLabs Edition bilgisayarını tanıttı.

Acer Aspire 3D 15 SpatialLabs Edition özellikleri ve fiyatı

Acer, SpetialLabs 3D teknolojisini ConceptD ve Predator Helios 300 modellerine dahil etmişti. Şimdi ise şirket, çok konuşulun bu teknolojiyi Aspire 3D 15 SpatialLabs Edition bilgisayarı ile karşımıza çıkardı. Geliştirici ve tasarımcılara hitap eden bu dizüstü bilgisayarın üst çerçevesinde iki tane görüntü sensörü bulunuyor.

Acer Aspire 3D 15 SpatialLabs Edition Özellikleri ve Fiyatı

Söz konusu bu sensörler göz ve omuzun konumunu takip ediyor. Buna göre ekrandaki görüntü aslında iki boyutlu olmasına rağmen üç boyutluymuş gibi gösteriliyor. Bu bağlamda üç boyutlu grafik tasarımcıların işini bir hayli kolaylaştırıyor. Dizüstü bilgisayarın en dikkat çeken özelliği buydu. Peki donanım tarafından neler var?

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Acer Aspire 3D 15 SpatialLabs Edition bilgisayar modeli, 15,6 inç boyutunda Ultra HD çözünürlüğe sahip ekranla geliyor. Intel Core i7-13620H işlemcisinden güç alan dizüstü bilgisayarın ekran kartı ise Nvidia GeForce RTX 4050. Öte taraftan cihaz, DDR5 tipinde 32 GB'a kadar RAM ile birlikte 2 TB'a kadar depolama alanına sahip.

Dizüstü bilgisayarda HDMI 2.1, USB Type-C Thunderbolt 4, Ethernet, kulaklık ve üç adet USB 3.2 bağlantı noktaları bulunuyor. Ayrıyeten Wi-Fi 6 bağlantı ve Microsoft Copilot desteği olduğunu da belirtmek gerekiyor.

Acer Aspire 3D 15 SpatialLabs Edition teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;

ÖzellikDetayEkran Boyutu: 15,6 inçEkran Çözünürlüğü: 2D içeriklerde Ultra HD

3D içeriklerde 2Kİşlemci: Intel Core i7-13620HEkran Kartı: Nvidia GeForce RTX 4050RAM: 32 GB'a kadar – DDR5Depolama Alanı: 2 TB'a kadar – M.2 PCIe SSDİşletim Sistemi: Windows 11HDMI: HDMI 2.1USB Bağlantıları: USB Type-C Thunderbolt 4, 3x USB 3.2Diğer Bağlantı Noktaları: Ethernet, KulaklıkKablosuz Bağlantı: Wi-Fi 6Diğer Özellikler: Sensörler ile üç boyutlu görünüm

Microsoft Copilot Desteği

Acer Aspire 3D 15 SpatialLabs Edition fiyatı ise 1500 dolar olarak belirlendi. Dizüstü bilgisayar pazarında tüm gözleri kendine çevirtecek model, şubat ayının sonunda piyasaya sürülecek.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Dizüstü bilgisayarın özelliklerini nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

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Son Dakika Teknoloji Acer Aspire 3D 15 SpatialLabs Edition Özellikleri ve Fiyatı - Son Dakika


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