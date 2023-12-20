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Apple, AirPods 3 için yeni bir güncelleme yayınladı - Son Dakika
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Apple, AirPods 3 için yeni bir güncelleme yayınladı

Apple bugün üçüncü nesil AirPods için yeni bir ürün yazılımı güncellemesini tanıttı. Yeni aygıt yazılımı, Eylül ayında tanıtılan 6A300 aygıt yazılımından daha yüksek olan 6A317 sürümü olarak karşımıza çıktı. Bu sayede AirPods 3 uzun bir aradan sonra güncelleme aldı. Apple'ın AirPods donanım yazılımı güncellemeleri yeni özelliklerle ilgili ayrıntılarla birlikte gelmiyor. Bu nedenle yazılıma nelerin dahil olabileceği belli değil. Yani kullanıcıların deneyip görmekten başka bir çaresi yok. Belki de sadece bazı hataların çözümünden oluşan bir güncellemedir. Apple ayrıca AirPods yazılımının nasıl yükseltileceğine ilişkin talimatlar da sunmuyor. Ancak aygıt yazılımı genellikle AirPods bir iOS cihazına bağlıyken kablosuz olarak yüklenir. AirPods'ı kutuya koyma, ardından AirPods'u bir güç kaynağına bağlama ve ardından AirPods'u bir iOS cihazı veya Mac ile eşlemek güncellemeyi zorunlu kılmaktadır. Apple'da yaprak dökümü! Bir efsaneyi daha kaybetti. Aşağıdaki adımları izleyerek AirPods veya AirPods Pro donanım yazılımınızı kontrol edebilirsiniz: AirPods'unuzu iOS aygıtınıza bağlayın. Ayarlar uygulamasını açın. Genel'e dokunun. Hakkında'ya dokunun. AirPods'a dokunun. 'Ürün Yazılımı Sürümü'nün yanındaki sayıya bakın. Apple ayrıca yakın zamanda 'AirPods Pro', AirPods 2, AirPods 3 ve AirPods Max için 6A307 beta donanım yazılımını da yayınladı. Bu güncellemeler daha çok AirPods'unuzun daha kararlı çalışması ve olası hataların çözümü için yayınlanan güncellemelerdir. Ancak yeni özellik ekleme durumunda bile Apple, herhangi bir AirPods güncellemesinin sürüm notlarında bunu belirtmiyor. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.

Apple, AirPods 3 için yeni bir güncelleme yayınladı
20.12.2023 - 15:15,
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Apple bugün üçüncü nesil AirPods için yeni bir ürün yazılımı güncellemesini tanıttı. Yeni aygıt yazılımı, Eylül ayında tanıtılan 6A300 aygıt yazılımından daha yüksek olan 6A317 sürümü olarak karşımıza çıktı. Bu sayede AirPods 3 uzun bir aradan sonra güncelleme aldı. Peki AirPods nasıl güncellenir? Kullanıcıların ekstra olarak bir işlem yapmasına gerek var mıdır?

AirPods 3 güncelleme aldı! AirPods nasıl güncellenir?

Apple'ın AirPods donanım yazılımı güncellemeleri yeni özelliklerle ilgili ayrıntılarla birlikte gelmiyor. Bu nedenle yazılıma nelerin dahil olabileceği belli değil. Yani kullanıcıların deneyip görmekten başka bir çaresi yok. Belki de sadece bazı hataların çözümünden oluşan bir güncellemedir.

Apple, AirPods 3 için yeni bir güncelleme yayınladı

Apple ayrıca AirPods yazılımının nasıl yükseltileceğine ilişkin talimatlar da sunmuyor. Ancak aygıt yazılımı genellikle ??AirPods?? bir iOS cihazına bağlıyken kablosuz olarak yüklenir. AirPods?????'u kutuya koyma, ?????ardından AirPods?????'u bir güç kaynağına bağlama ve ardından ?????AirPods????'u bir iOS cihazı veya Mac ile eşlemek güncellemeyi zorunlu kılmaktadır.

Apple'da yaprak dökümü! Bir efsaneyi daha kaybetti

Aşağıdaki adımları izleyerek ???AirPods?? veya ??????AirPods Pro??????? donanım yazılımınızı kontrol edebilirsiniz:

AirPods'unuzu iOS aygıtınıza bağlayın.

Ayarlar uygulamasını açın.

Genel'e dokunun.

Hakkında'ya dokunun.

?????AirPods?????'a dokunun.

"Ürün Yazılımı Sürümü"nün yanındaki sayıya bakın.

Apple ayrıca yakın zamanda "AirPods Pro", AirPods 2, AirPods 3 ve AirPods Max için 6A307 beta donanım yazılımını da yayınladı. Bu güncellemeler daha çok AirPods'unuzun daha kararlı çalışması ve olası hataların çözümü için yayınlanan güncellemelerdir. Ancak yeni özellik ekleme durumunda bile Apple, herhangi bir AirPods güncellemesinin sürüm notlarında bunu belirtmiyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
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Eylül, Apple, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Apple, AirPods 3 için yeni bir güncelleme yayınladı - Son Dakika


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