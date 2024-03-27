Altın Kaplama Apple Vision Pro: Fiyatı Ne Kadar?

Teknoloji

Apple, geçtiğimiz aylarda piyasaya sürdüğü ilk karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro ile teknoloji dünyasında dikkatleri çekmeyi başardı. AR/VR pazarında dengeleri altüst edecek bu cihaz, her ne kadar rakip modellere kıyasla 3 bin 499 dolar başlangıç fiyatı ile daha pahalı olsa da hatırı sayılır bir satış rakamlarına ulaşacağı tahmin ediliyor. Son olarak Apple Vision Pro'yu pahalı bulanlar için ilginç bir gelişme yaşandı. Öyle ki başlığın altın kaplamalı hali satışa sunuldu. Tabii bunu satan Apple değil. Peki altın kaplama Apple Vision Pro'nun fiyatı ne kadar?

Karşınızda altın kaplama Apple Vision Pro

Dünyaca ünlü Dubai merkezli lüks tasarım şirketi Caviar, teknolojik ürünleri özel tasarımlar ile donatarak satışa sunmasıyla tanınan bir firma. Daha önce Apple Vision Pro temalı bir iPhone 15 ve Tesla Cybertruck'ı anımsatan Samsung Galaxy S24 Ultra üzerinde çalışmıştı. Şimdi ise sıra Apple Vision Pro'ya geldi.

Caviar tarafından tasarlanan Apple Vision Pro, 18 ayar altın ile donatıldı. Bununla birlikte cihaza vizör eklendiğini de belirtmek gerekiyor. Lüks tasarım şirketi, bu cihazdan 24 adet üretecek. Önümüzdeki yılın ilk aylarında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Peki fiyatı ne kadar olacak?

Apple Vision Pro kutusundan çıkıyor!

Altın kaplama Apple Vision Pro, 40 bin dolar fiyata sahip olacak. Bu da 1 milyon 285 bin TL'ye tekabül ediyor. Karma gerçeklik gözlüğünün ne kadar ilgi göreceğini, satışa sunulduğunda hep birlikte göreceğiz.

Apple Vision Pro teknik özellikleri