Altın Kaplama Apple Vision Pro: Fiyatı Ne Kadar?

Apple, geçtiğimiz aylarda piyasaya sürdüğü ilk karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro ile teknoloji dünyasında dikkatleri çekmeyi başardı. AR/VR pazarında dengeleri altüst edecek bu cihaz, her ne kadar rakip modellere kıyasla 3 bin 499 dolar başlangıç fiyatı ile daha pahalı olsa da hatırı sayılır bir satış rakamlarına ulaşacağı tahmin ediliyor. Son olarak Apple Vision Pro'yu pahalı bulanlar için ilginç bir gelişme yaşandı. Öyle ki başlığın altın kaplamalı hali satışa sunuldu. Tabii bunu satan Apple değil. Peki altın kaplama Apple Vision Pro'nun fiyatı ne kadar?
Karşınızda altın kaplama Apple Vision Pro
Dünyaca ünlü Dubai merkezli lüks tasarım şirketi Caviar, teknolojik ürünleri özel tasarımlar ile donatarak satışa sunmasıyla tanınan bir firma. Daha önce Apple Vision Pro temalı bir iPhone 15 ve Tesla Cybertruck'ı anımsatan Samsung Galaxy S24 Ultra üzerinde çalışmıştı. Şimdi ise sıra Apple Vision Pro'ya geldi.
Caviar tarafından tasarlanan Apple Vision Pro, 18 ayar altın ile donatıldı. Bununla birlikte cihaza vizör eklendiğini de belirtmek gerekiyor. Lüks tasarım şirketi, bu cihazdan 24 adet üretecek. Önümüzdeki yılın ilk aylarında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Peki fiyatı ne kadar olacak?
Apple Vision Pro kutusundan çıkıyor!
Altın kaplama Apple Vision Pro, 40 bin dolar fiyata sahip olacak. Bu da 1 milyon 285 bin TL'ye tekabül ediyor. Karma gerçeklik gözlüğünün ne kadar ilgi göreceğini, satışa sunulduğunda hep birlikte göreceğiz.
Apple Vision Pro teknik özellikleri
Apple R1: 12 ms fotondan fotona gecikme süresi, 256 GB/sn bellek bant genişliğiBellek16 GBDepolama256 GB, 512 GB, 1 TBBağlantılarWi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, USB-CSensörlerLiDAR Tarayıcı, Kameralar, Göz Takip Sensörleri, Hızlanmaölçer, Jiroskop, Yakınlık SensörüSes4 yönlü dahili hoparlör, 3 mikrofonlu gürültü engellemePil2 saate kadar pil ömrü (harici pil ile kullanılabilir)Ağırlık600-650 gramİşletim SistemiVisionOSFiyat3.499 ABD Doları başlangıç fiyatı Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz. Son Dakika › Teknoloji › Altın Kaplama Apple Vision Pro: Fiyatı Ne Kadar? - Son Dakika HBO yapımı The Last of US dizisinin 2. sezon çekimleri hızla devam ederken, başrol oyuncusu Pedro Pascal'ın canlandırdığı Joel Miller'ın hikayesi tamamlandı. Pascal'ın çekimlerini erken bitirmesinin sebebi, The Last of US Part II oyununda Joel'in Abby Anderson tarafından öldürülmesiyle ilgili olay örgüsünün 2. sezon hikayesinde yer almasıdır. Dizinin çekimleri Ağustos ayında tamamlanacak ve Mart-Nisan 2025 tarihleri arasında yayınlanacak. Microsoft'un CEO'su Phil Spencer, Xbox el konsolu iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu. Spencer, Xbox donanım ekibinin farklı tasarımlar üzerinde çalıştığını ve taşınabilir bir Xbox deneyimi düşündüklerini belirtti. Ayrıca eski Xbox oyunlarının diğer konsollara sunulmasıyla daha fazla oyuncuya ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Bitrix24 gibi şirketler, yapay zeka teknolojilerini kullanarak iş süreçlerini optimize etme ve satışları artırma konusunda işletmelere güçlü bir destek sunuyor. Yapay zeka destekli sistemler, işletmelere hızlı ve etkili kararlar alma, müşteri memnuniyetini artırma ve satışları optimize etme imkanı sağlıyor. Ayrıca yapay zeka destekli otomasyon araçları, işletmelerin zaman ve kaynaklarını daha verimli kullanmalarını sağlıyor. Bitrix24'ün yapay zeka destekli özellikleri, işletmelerin dijital dönüşüm yolculuklarında güçlü bir müttefik oluyor. Okyanus yüzeyinin binlerce metre altında, devasa maden yatakları bulunuyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti İl Gençlik Kollarının düzenlediği sahur programında yaptığı konuşmada, milli teknoloji ve milli savunma sanayisiyle terörü topraklarımızdan kazıdıklarını belirtti. Kacır, Türkiye'nin geleceğinin gençlerin elinde olduğunu vurgulayarak, üretim gücü ve milli teknoloji hamlesiyle ülkenin bağımsızlık iddiasıyla yoluna devam edeceğini ifade etti. ABD’li fizikçi ve yazar Michio Kaku, kuantum çağının geleceğimiz konusunda belirleyici olacağını söylüyor. ABD’li fizikçi ve yazar Michio Kaku, kuantum çağının geleceğimiz konusunda belirleyici olacağını söylüyor. Karabük'te Yeşil Mahalle Taşkent Caddesi'nde bir aydınlatma direğinde meydana gelen kısa devre sonucu çıkan kıvılcımlar, çevrede bulunan vatandaşları tedirgin etti. O anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Audi, sevilen spor otomobil modellerini iptal etmeye devam ediyor. Şirket, son olarak Audi R8 modelinin üretimini sonlandırdığını açıkladı. İlk olarak 2003 yılında üretilen araç, Alman markasının otomobil pazarında önemli bir rol oynamıştır. Apple, her yıl düzenlediği Worldwide Developer Conference (WWDC) için bu yılki tarihi açıkladı. Şirketin paylaşımına göre WWDC 2024 10-14 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. WWDC 2024 ile iOS 18, iPadOS 18, macOS 15 ve watchOS 11 gibi işletim sistemlerine dair yeniliklerin duyurulması bekleniyor. Ayrıca Apple, genç geliştiricilere ödül veren Swift Student Challenge programını da düzenleyecek.
ÖzellikDetayEkran23 milyon piksele sahip micro-OLED, 3D görüntüleme sistemi, 7,5 milyon piksel aralığı, %92 DCI-P3, 90-96-100 Hz yenileme hızı, titreşimsiz video için 24 fps ve 30 fps'nin katları oynatmaGörüş Alanı120 dereceİşlemciApple M2: 8 çekirdekli (4 performans+4 güç verimliliği), 10 çekirdekli GPU, 16 çekirdekli Neural Engine
Apple R1: 12 ms fotondan fotona gecikme süresi, 256 GB/sn bellek bant genişliğiBellek16 GBDepolama256 GB, 512 GB, 1 TBBağlantılarWi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, USB-CSensörlerLiDAR Tarayıcı, Kameralar, Göz Takip Sensörleri, Hızlanmaölçer, Jiroskop, Yakınlık SensörüSes4 yönlü dahili hoparlör, 3 mikrofonlu gürültü engellemePil2 saate kadar pil ömrü (harici pil ile kullanılabilir)Ağırlık600-650 gramİşletim SistemiVisionOSFiyat3.499 ABD Doları başlangıç fiyatı
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › Altın Kaplama Apple Vision Pro: Fiyatı Ne Kadar? - Son Dakika
HBO yapımı The Last of US dizisinin 2. sezon çekimleri hızla devam ederken, başrol oyuncusu Pedro Pascal'ın canlandırdığı Joel Miller'ın hikayesi tamamlandı. Pascal'ın çekimlerini erken bitirmesinin sebebi, The Last of US Part II oyununda Joel'in Abby Anderson tarafından öldürülmesiyle ilgili olay örgüsünün 2. sezon hikayesinde yer almasıdır. Dizinin çekimleri Ağustos ayında tamamlanacak ve Mart-Nisan 2025 tarihleri arasında yayınlanacak.
Microsoft'un CEO'su Phil Spencer, Xbox el konsolu iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu. Spencer, Xbox donanım ekibinin farklı tasarımlar üzerinde çalıştığını ve taşınabilir bir Xbox deneyimi düşündüklerini belirtti. Ayrıca eski Xbox oyunlarının diğer konsollara sunulmasıyla daha fazla oyuncuya ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.
Bitrix24 gibi şirketler, yapay zeka teknolojilerini kullanarak iş süreçlerini optimize etme ve satışları artırma konusunda işletmelere güçlü bir destek sunuyor. Yapay zeka destekli sistemler, işletmelere hızlı ve etkili kararlar alma, müşteri memnuniyetini artırma ve satışları optimize etme imkanı sağlıyor. Ayrıca yapay zeka destekli otomasyon araçları, işletmelerin zaman ve kaynaklarını daha verimli kullanmalarını sağlıyor. Bitrix24'ün yapay zeka destekli özellikleri, işletmelerin dijital dönüşüm yolculuklarında güçlü bir müttefik oluyor.
Okyanus yüzeyinin binlerce metre altında, devasa maden yatakları bulunuyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti İl Gençlik Kollarının düzenlediği sahur programında yaptığı konuşmada, milli teknoloji ve milli savunma sanayisiyle terörü topraklarımızdan kazıdıklarını belirtti. Kacır, Türkiye'nin geleceğinin gençlerin elinde olduğunu vurgulayarak, üretim gücü ve milli teknoloji hamlesiyle ülkenin bağımsızlık iddiasıyla yoluna devam edeceğini ifade etti.
ABD’li fizikçi ve yazar Michio Kaku, kuantum çağının geleceğimiz konusunda belirleyici olacağını söylüyor.
ABD’li fizikçi ve yazar Michio Kaku, kuantum çağının geleceğimiz konusunda belirleyici olacağını söylüyor.
Karabük'te Yeşil Mahalle Taşkent Caddesi'nde bir aydınlatma direğinde meydana gelen kısa devre sonucu çıkan kıvılcımlar, çevrede bulunan vatandaşları tedirgin etti. O anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Audi, sevilen spor otomobil modellerini iptal etmeye devam ediyor. Şirket, son olarak Audi R8 modelinin üretimini sonlandırdığını açıkladı. İlk olarak 2003 yılında üretilen araç, Alman markasının otomobil pazarında önemli bir rol oynamıştır.
Apple, her yıl düzenlediği Worldwide Developer Conference (WWDC) için bu yılki tarihi açıkladı. Şirketin paylaşımına göre WWDC 2024 10-14 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. WWDC 2024 ile iOS 18, iPadOS 18, macOS 15 ve watchOS 11 gibi işletim sistemlerine dair yeniliklerin duyurulması bekleniyor. Ayrıca Apple, genç geliştiricilere ödül veren Swift Student Challenge programını da düzenleyecek.
Sizin düşünceleriniz neler ?