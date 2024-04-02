AMD RDNA 4 Ekran Kartları Beklentileri Karşılamıyor

AMD, RDNA 4 ekran kartları beklentileri yükseltmiş olsa da firma daha önce bu seride üst seviye bir ekran kartı üretmeyeceği artık neredeyse kesin gibi. Ancak daha önce serinin en üst seviyesi olması beklenen Radeon RX 8800 XT ekran kartının RX 7900 XTX kadar güçlü olmadığı ortaya çıktı.
AMD RDNA 4 ekran kartları hayal kırıklığı mı olacak?
Radeon içinden yapılan bir sızıntıya göre, beklentileri yükselten uygun fiyatlı ve yüksek performanslı ekran kartı hayali başka bahara kaldı. Yılın başında Radeon RX 8800 XT ekran kartı için RX 7900 XTX'ten daha güçlü olacağı iddiaları ortaya çıktı.
Daha önce de şirket içinden bilgileri sızdıran X hesabı All The Watts!!, emojilerle sifreli mesajlar verdi. Buna göre RX 8800 XT, 7900 XTX kadar güçlü olmayacak. Yeni ekran kartı bir önceki nesil olan 7800 XT ekran kartından en az yüzde 15 daha hızlı olacağı da tahminler arasında. Yine Navi 31 kalıbının kırpılmış versiyonuna sahip Radeon RX 7900 GRE ekran kartından da daha hızlı olacağı da bu şifreli mesajda yer aldı.
Bu anlamda ekran kartının performansı ile bazı ipuçları da ortaya çıkıyor. Bu anlamda RX 8800 XT ekran kartı GeForce RTX 4070 Ti SUPER ve Radeon 7900 XT ile yakın bir performansa sahip olacak.
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AMD'nin üst düzey bir ekran kartı çıkarmamasının arkasında ise yeni nesil çiplet tasarımının (Çok yongalı modül) henüz hazır olmamasının yattığı tahminler arasında. Bildiğiniz gibi AMD, uzun süredir çok yongalı modüller ile ekran kartı pazarında hala önemli bir yerde.
Üst seviyede Nvidia ile yarışamayan AMD, buna rağmen orta ve orta üst seviye ekran kartlarında önemli bir yere sahip. İşte burada AMD'nin özelleşen çiplet tasarımının RDNA 4 ekran kartları için hazır olmadığı sızan bilgiler arasında. Bu durumda firmanın çok da güçlü olmadığı üst seviye ekran kartları piyasasından uzaklaşmasına neden oldu.
Bu anlamda marka RX 8800 XT, RX 8700 XT ve RX 8600 XT gibi daha orta üst seviye ekran kartı modelleriyle karşımıza çıkacak. Henüz AMD'nin konu hakkında bir resmi açıklaması olmadığını da belirtelim. Ancak eğer ortaya çıkan bu sızıntılar doğruysa Nvidia üst seviye ekran kartı pazarında tamamen rakipsiz kalacak.
Son Dakika › Teknoloji › AMD RDNA 4 Ekran Kartları Beklentileri Karşılamıyor - Son Dakika
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