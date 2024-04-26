Android 15 Beta 1.2 Çıktı - İşte Yenilikler - Son Dakika
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Teknoloji

Android 15 Beta 1.2 Çıktı - İşte Yenilikler

Android 15 Beta 1.2 Çıktı - İşte Yenilikler

Bu yılın sonlarına doğru kullanıma sunulması beklenen Android 15 için geri sayım resmen başladı. Yeni sürüm olan Android 15 Beta 1.2, NFC özelliğiyle ilgili sorunları gideriyor ve kararlılık ile performansı iyileştiriyor. Ayrıca, güncelleme küçük boyutlu olup tüm uyumlu Pixel cihazlara gönderiliyor ve Nisan 2024 güvenlik yamasını içeriyor. Beta 1.2 ile birlikte bazı hatalar düzeltilmiş ve kullanıcı deneyimi iyileştirilmiştir.

26.04.2024 11:10
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Bu yılın sonlarına doğru kullanıma sunulması beklenen Android 15 için geri sayım resmen başladı. Tabii, yeni yapının çıkış tarihi yaklaştıkça kullanıcılara sunulacak yeniliklerle ilgili yeni ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Bununla birlikte beta sürecinin devam ettiğini ve Google tarafından belirli aralıklarla yeni yapıların yayınlandığını belirtelim. Son olarak kısa bir süre önce Android 15 Beta 1.2 kullanıma sunuldu. Peki yeni sürüm neler sunuyor?

Android 15 Beta 1.2 çıktı – İşte yenilikler

Google, NFC özelliğiyle ilgili büyük bir sorunu ortadan kaldıran Beta 1.1'den yalnızca üç gün sonra Beta 1.2 yapısını kullanıma sundu. Yeni güncelleme AP31.240322.027 yapı numarasıyla gelirken, kararlılığı ve performansı iyileştirmeye odaklanıyor.

Android 15 Beta 1.2 Çıktı - İşte Yenilikler

Android 15 Beta 1.2'nin 14 MB boyutunda olduğunu belirtelim. Yani küçük ama faydalı bir güncelleme olarak öne çıkıyor. Dahası, Android Beta Programına kayıtlı tüm uyumlu Pixel cihazlara gönderiliyor. Öte yandan Nisan 2024 güvenlik yamasını da beraberinde getiriyor.

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Android 15 Beta 1.2 ile gelen değişiklikler şöyle;

Bazen uygulamaların donmasına ve "Uygulama Yanıt Vermiyor" mesajı görüntülemesine neden olan bir sorun düzeltildi. (Hata kodu #328865524)

Bazı durumlarda aşırı pil tüketimine neden olan sistem performansı sorunu düzeltildi. (Hata kodu #335718464, Hata kodu #335188185)

Parmak izi eklemeye çalışırken sistem Ayarları uygulamasının çökmesine neden olan bir sorun düzeltildi. (Hata kodu #334035378, Hata kodu #335481930)

Bazı durumlarda sistem geri hareketinin çalışmasını engelleyen bir sorun düzeltildi. (Hata kodu #331303569, Hata kodu #334738577)

Ekranın tekrar tekrar titremesine neden olabilecek bir sorun düzeltildi. (Hata kodu #325555461)

Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Android 15 Beta 1.2 Çıktı - İşte Yenilikler - Son Dakika

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SON DAKİKA: Android 15 Beta 1.2 Çıktı - İşte Yenilikler - Son Dakika
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