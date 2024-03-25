Apple, 2025\'te M4 çipini tanıtabilir

Apple, yeni nesil M4 çipi için beklenenden daha erken davranacak gibi duruyor Son endüstri tahminlerine göre şirketin 2025'in ilk çeyreğinde M4 çipini tanıtması ve MacBook'ta yeni bir kapı aralaması bekleniyor. Peki yeni nesil MacBook modelleri neler sunacak?
M4 çipi 2025'in ilk aylarında tanıtılabilir
Analiz firması olan Canalys, M4 ailesinin önümüzdeki yılın ilk çeyreği gibi bir tarihte piyasaya çıkabileceğini gösteren bir yol haritası paylaştı. Bu, Apple'ın 2020'de M1 ile başlayan yıllık çip yükseltme döngüsünü devam ettirdiği anlamına gelecek. Ancak nispeten erken tanıtıldığını söylemek mümkün.
Şirket içerisinde herhangi bir gecikme yaşanmazsa M4, Apple'ın bir sonraki Macbook Pro ve Macbook Air modellerine güç verecek. Ayrıca yeniden tasarlanması muhtemel iMac modelleri için de amiral gemisi çip olabilir.
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M serisinin önceki modellerinde olduğu gibi, M4'ün de gelişmiş bir üretim süreci ve mimari iyileştirmeler yaşaması bekleniyor. Bu da M3 modellerine göre önemli performans artışları yaşatacaktır. Yeni çipi odak noktasında gelişmiş yapay zeka yeteneklerinin olması mümkün.
Ancak Apple, M4'ün lansman döneminde sert bir rekabetle karşı karşıya kalacak. Qualcomm'un bu yılın sonlarında ilk bilgisayar işlemcisi Snapdragon X Elite'i piyasaya sürmesi bekleniyor. Microsoft Surface serisine güç verecek bu işlemci, 2025'te M4'e rakip olacak.
Intel ve AMD ise bu zaman dilimine kadar Apple Silicon'a karşı daha rekabetçi seçenekler sunmayı planlıyor. Her iki şirket de yüksek performanslı dizüstü bilgisayar segmentinde payını büyütmek istiyor.
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