Apple, geçtiğimiz mart ayında iOS 17.4 sürümünü yayınladı. Bu tarihi güncelleme, iPhone'da alternatif uygulama mağazalarının, üçüncü taraf ödeme sistemlerinin ve alternatif tarayıcı motorları desteğinin önünü açtı. Şimdi ise Apple, iOS 17.5 için kolları sıvadı. Yeni sürüm için çalışmalarını sürdüren şirket, ilk beta güncellemesini yayınladı. Peki geliştiriciler için sunulan bu güncelleme nasıl indirilir? İşte iOS 17.5 Beta 1 ile ilgili tüm detaylar…
Geliştiriciler için iOS 17.5 Beta 1 yayınlandı!
Apple, geçtiğimiz dakikalarda iOS 17.5 için ilk beta güncellemesini test etme amacıyla geliştiricilere sundu. Bu yeni sürümün ne gibi yenilikler getirdiği şimdilik bilinmiyor. Önümüzdeki günlerde belli olacaktır.
Geliştiriciler, Ayarlar uygulaması üzerinden Genel > Yazılım Güncelleme bölümünden ilgili güncellemeyi indirip kurabilir. Bu güncellemeyi yüklemek isteyen kullanıcıları, yeni sürümde birçok hatanın yer alabileceği konusunda uyaralım. Bu da kullanıcı deneyimini düşürebilir.
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Güncellemeyi indirebilmek için şu adımları takip etmelisiniz;
1. Adım: İlk olarak iPhone'unuzda Ayarlar uygulamasını açın.
2. Adım: Genel > Yazılım Güncelleme bölümüne giriş yapın.
3. Adım: iOS 17.5 Beta 1 adlı güncellemeyi indirin.
Eğer geliştirici olarak kayıtlı değilseniz yeni bir güncelleme görünmeyecektir.
4. Adım: İndikten sonra kurulumu başlatabilirsiniz.
Peki ya siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yeni güncellemeyi indirdiniz mi? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
Son Dakika › Teknoloji › Apple, iOS 17.5 Beta 1'i Geliştiricilere Sundu - Son Dakika
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