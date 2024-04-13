Apple, iPhone 17 ile yapay zeka alanında önemli geliştirmelere hazırlanıyor

Teknoloji

Apple, önümüzdeki yıl iPhone 17'nin piyasaya sürülmesiyle yapay zeka alanında önemli geliştirmelere hazırlanıyor. JP Morgan ve Barclays analistlerine göre, bu yılın sonlarında tanıtılacak iPhone 16 ailesi ise yapay zeka özelliklerinden çoğunu almayacak.

iPhone 16 serisi için yapay zeka beklentileri düştü

Şirket içerisinden gelen bilgilere göre iPhone 17 ailesi, çok daha geniş bir RAM kapasitesine ve daha büyük sinirsel işlem birimine (NPU) sahip olacak. Bu yükseltmeler ise cihaz üzerinde üretken yapay zekayı kullanmayı mümkün hale getirecek.

Bazı analistler ise iPhone 16 serisinin şu anda satışta olan iPhone 15 modellerine kıyasla çok büyük farklar yaratmayacağını düşünüyor. Bu da iPhone 16 serisinin satışlarını doğrudan etkileyecek. Her ne kadar iOS 17 ile büyük bir yapay zeka atılımı yapılacak olsa da, yeni cihazların donanımları üst düzey yapay zeka için yeterli olmayacak.

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iPhone 17'nin iOS 17 ile sunulacak yazılım optimizasyonlarından yararlanacağı da söyleniyor. ChatGPT benzeri gelişmiş bir sohbet botunun iOS 18'de yer alacağı belirtiliyor. Apple'ın ayrıca Siri'yi geliştirmek için iPhone serisindeki mikrofonları yükselteceği aktarıldı.

Öte yandan iPhone 16 serisi siyah, beyaz, yeşil, sarı, pembe, mavi ve mor şeklinde 7 renk seçeneği ile piyasaya sürülecek. Buna göre modelin selefine göre beyaz ve mor renk seçeneklerini de barındıracağını görüyoruz.

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