Apple, Safari Tarayıcısını Yapay Zeka ile Güçlendiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Apple, Safari Tarayıcısını Yapay Zeka ile Güçlendiriyor

Apple, Safari Tarayıcısını Yapay Zeka ile Güçlendiriyor

Apple, Safari tarayıcısını yapay zeka ile güçlendirmeye hazırlanıyor. Safari'nin alacağı bu yapay zeka makyajıyla ilgili detaylar paylaşılıyor. Yeni özellikler arasında zeki arama, web silgi özelliği ve güncellenen kullanıcı arayüzü bulunuyor. Ayrıca gelecek yıl tarayıcıya eklenmesi planlanan güçlü bir görsel arama özelliği de dikkat çekiyor. Bu yenilikler, internet deneyimini zenginleştirerek kullanıcıların arama yeteneklerini artırıyor.

01.05.2024 23:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Apple, Safari tarayıcısını yapay zeka ile güçlendirmeye hazırlanıyor. Bu yenilik, iOS 18 ile birlikte Haziran ayında Apple'ın Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda tanıtılacak. Safari'nin alacağı bu yapay zeka makyajıyla ilgili çok önemli detaylar paylaşılıyor.

Apple, yapay zeka ile Safari'ye zeka katıyor

Bu özelliklerden ilki zeki arama özelliği olarak karşımıza çıkıyor. Safari, yerel olarak çalışan yapay zeka kullanarak içerikleri özetleyebiliyor. Apple'ın büyük dil modeli (LLM), bir web sayfasındaki konuları ve anahtar cümleleri tanıyıp bunları özetliyor. Bu özellik ChatGPT'ye yanıt olarak geliştirilmiş gibi görünse de cihazda gerçekleştiği için çok daha güvenli oluyor.

Apple, Safari Tarayıcısını Yapay Zeka ile Güçlendiriyor

Web silgi özelliğiyle kullanıcılara web sayfalarındaki istenmeyen banner reklamlarını, görselleri, metinleri hatta tüm bölümleri kolay bir şekilde kaldırma imkanı sunuyor. Silinen içerikler oturumlar arası hatırlanıyor ve böylece aynı sayfayı ziyaret ettiğinizde yapılan değişiklikleri görebiliyorsunuz.

Safari'de şok güvenlik açığı! Gizli modda bile izleniyor

Safari'nin kullanıcı arayüzü de güncelleniyor. Yeni sayfa kontrol menüsü, daha önce farklı yerlerde bulunan seçeneklere kolay erişim sağlıyor. Zeki Arama ve web içeriğini silme özelliklerinin yanı sıra, yakınlaştırma seçenekleri, gizlilik kontrolleri, içerik engelleme seçenekleri, sayfa içi metin arama, okuyucu modu ve uzantı kısayolları gibi diğer özellikler de bu menüde yer alıyor.

Gelecek yıl Apple tarayıcısına, görseller arasında gezinirken tüketici ürünleri hakkında bilgi almanızı sağlayacak çok daha güçlü bir görsel arama özelliği ekliyor. Bu özellik, Siri'nin fotoğraflardaki bitkileri, evcil hayvanları ve anıtları tanıyan görsel arama özelliğine benzer şekilde çalışıyor.

Apple'ın Safari tarayıcısına yapacağı yapay zeka entegrasyonları, internet deneyiminizi önemli ölçüde dönüştürebiliyor. Bu yenilikler daha akıllı arama yetenekleri, kişiselleştirilmiş içerik filtreleme ve gelişmiş görsel arama özellikleri sunarak kullanıcı deneyimini zenginleştiriyor.

Bu gelişmeleri izlerken, Apple'ın nasıl bir denge kuracağı ve yapay zeka teknolojilerini nasıl sorumlu bir şekilde entegre edeceği merak ediliyor. Bu yenilikler hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Apple'ın Safari'ye entegre etmeyi planladığı yapay zeka özellikleri, günlük internet kullanımınızı nasıl etkileyecek?

Apple, Safari Tarayıcısını Yapay Zeka ile Güçlendiriyor

Yorumlarınızı paylaşarak, bu teknolojik yeniliklerin nasıl şekillendirileceği üzerine bir tartışma başlatabilir ve düşüncelerinizi diğer teknoloji meraklılarıyla paylaşabilirsiniz. Yorumlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizlere yazabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

Apple, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Apple, Safari Tarayıcısını Yapay Zeka ile Güçlendiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:21 Endonezya’da yanardağ patladı, küller komşu ülkeye ilerliyor Endonezya'da yanardağ patladı, küller komşu ülkeye ilerliyor
21:44 Ankara’da sağanak yağış etkili oldu, sokaklar göle döndü Ankara'da sağanak yağış etkili oldu, sokaklar göle döndü
21:00 Fed, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu Fed, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu
20:38 Meteoroloji’den 34 il için gök gürültülü sağanak uyarısı Meteoroloji'den 34 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
19:31 Bakan Yerlikaya: 1 Mayıs’ta yurt genelinde 226 şahıs gözaltına alındı Bakan Yerlikaya: 1 Mayıs'ta yurt genelinde 226 şahıs gözaltına alındı
23:18 Gürcistan’da “yabancı etkinin şeffaflığı“ yasa tasarısı karşıtı gösteride arbede yaşandı Gürcistan'da "yabancı etkinin şeffaflığı" yasa tasarısı karşıtı gösteride arbede yaşandı
22:11 İYİ Parti’deki devir teslim törenine sessizlik damga vurdu İYİ Parti'deki devir teslim törenine sessizlik damga vurdu
21:12 Pençe-Kilit bölgesinde yıldırım düşmesi nedeniyle bir asker şehit oldu Pençe-Kilit bölgesinde yıldırım düşmesi nedeniyle bir asker şehit oldu
20:39 İstanbul Valisi Davut Gül’den 1 Mayıs açıklaması: Devlet yarına bırakır ama yanına bırakmaz İstanbul Valisi Davut Gül'den 1 Mayıs açıklaması: Devlet yarına bırakır ama yanına bırakmaz
19:17 İYİ Partili Ümit Özlale, ünlü spikerle dünyaevine giriyor İYİ Partili Ümit Özlale, ünlü spikerle dünyaevine giriyor
16:53 BBP Genel Başkanı Destici’den TİP lideri Baş’a sert tepki: Şimdiki komünistlerin çoğu terör örgütlerinin iş birlikçisi oldu BBP Genel Başkanı Destici'den TİP lideri Baş'a sert tepki: Şimdiki komünistlerin çoğu terör örgütlerinin iş birlikçisi oldu
16:12 Denizli’de 1 Mayıs yürüyüşünde LGBT bayrağı açan kişiye saldırı Denizli'de 1 Mayıs yürüyüşünde LGBT bayrağı açan kişiye saldırı
16:09 İstanbul’da 1 Mayıs nedeniyle çıkan olaylarda 210 kişi gözaltına alındı İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle çıkan olaylarda 210 kişi gözaltına alındı
16:01 Eski TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı 1 Mayıs yürüyüşünde yer aldı Eski TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı 1 Mayıs yürüyüşünde yer aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2024 00:45:31. #1.13#
SON DAKİKA: Apple, Safari Tarayıcısını Yapay Zeka ile Güçlendiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement