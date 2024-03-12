Apple Vision Pro, İngiltere\'de bir ameliyatta kullanıldı

Teknoloji

Evet, yanlış okumadınız. Apple tarafından üretilmiş ve geçtiğimiz aylarda satışa sunulmuş olan Apple Vision Pro, dünyada ilk kez bir ameliyatta kullanıldı. İngiltere'de gerçekleştirilen ameliyatta Amerikalı bir cerrah, "İnsan hatasını ortadan kaldırmak" için Vision Pro'yu kullanmayı tercih etti. Gelin beraber "Oyun değiştirici" olarak tanımlanan Apple Vision Pro'nun ameliyatta nasıl kullanıldığını belirten rapora bakalım…

Apple Vision Pro ameliyat sırasında nasıl kullanıldı?

İngiliz medyası tarafından hazırlanan rapora göre İngiltere'de geçen ay yapılan bir omurga operasyonunda bir hemşire hazırlık yapmak, süreci doğru yürütmek, ve araçları daha doğru kullanarak insan hatasını ortadan kaldırmak için Vision Pro'yu kullandı. Cerrahi hemşire, ameliyat sırasında kullanılacak gerekli tıbbi malzemeleri ayarlamak ve düzenlemek için Apple tarafından üretilen karma gerçeklik gözlüğü ile tıp alanında yapılabilecek gelişmelere bir adım atmış olabilir.

Yapılan açıklamalara göre cerrahi hemşire, Vision Pro'yu belli başlı görevleri yerine getirmek ve tıbbi araçların kullanımını kolaylaştırmak ve düzenlemek için kullandı. Karma gerçeklik gözlüğü sayesinde gerçek dünyadaki görüntünün yanı sıra ekrandaki önemli bilgilerle insan hatasını minimuma indirmeyi amaçlayan hemşire Suvi Verho, bu teknolojiyi "Oyun değiştirici" olarak tanımladı.

Apple Vision Pro ekranlarında gizemli çatlaklar oluşuyor! Peki neden?

Ameliyatı gerçekleştiren cerrah Syed Aftab ise Vision Pro'nun kullanılmasının ameliyat sürecini kolaylaştırdığından, operasyon boyunca gerçek zamanlı bilgi akışından, ve hali hazırda deneyimli birinin daha etkili çalışmasına olanak sağladığından bahsetti.

Daha öncesinde Microsoft'un karma gerçeklik başlığı HoloLens 2'yi kullandığı ortaya çıkan cerrahi asistan, bu sefer Apple tarafından satışa çıkarılan Vision Pro'yu deneyimlemeyi tercih etmiş gibi duruyor ve yaptığı açıklamalara göre Apple'ın yeni cihazı çığır açıcı özelliklere sahip.

Peki siz Apple Vision Pro'yu deneyimlediniz mi? Sizce Vision Pro hangi alanlarda kullanılabilir? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.