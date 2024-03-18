Apple Watch için yeni özellikler geliştiriliyor

Apple, giyilebilir teknoloji dünyasının da en güçlü isimlerinden birisi haline geldi. Teknoloji devi, özellikle ABD'de akıllı saatleriyle ilgili bazı sorunlar yaşıyor. Bu sorunların üstünden gelmeye çalışan şirket, bir diz yeni özellikler geliştiriyor.
Apple Watch için kan basıncı kontrolü üzerinde çalışıyor
Apple, tıbbi cihaz şirketi Masimo ile devam eden patent anlaşmazlığı nedeniyle uzun bir süre soruşturma altında kaldıktan sonra geçtiğimiz aylarda ABD'deki Apple Watch Series 9 ve Watch Ultra 2 modellerini satıştan kaldırdı.
Daha sonra Apple, bu patent uyuşmazlığını delmek adına birtakım kararlar aldı. Şirket, yasağı delmek için bir özellikten vazgeçme kararı aldı. Buna göre Watch modellerinde yer alan kandaki oksijen özelliğini bir süreliğine kaldırma kararı almıştı.
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Apple Watch modellerindeki özelliklerinde azalma istemeyen teknoloji devi, yeni bir özellik üzerine çalışmalarını sürdürüyor. Apple haberlerinin ünlü ismi Mark Gurman'a göre şirket, Apple Watch modellerine farklı bir kan basıncı kontrolü özelliği getirmeyi planlıyor. Ote yandan kaynak, detayları henüz paylaşmadı.
AirPods modelleri için işitme odaklı özellikler geliyor
Gurman'ın paylaştığı bilgiler bulunla da sınırlı değil. Apple, AirPods modelleri için de bir dizi yeni özellikler üzerinde çalışıyor. Paylaşılan bilgilere göre teknoloji devi, AirPods Pro için işitme cihazı modu getirecek. Apple buna ek olarak AirPods cihazlarına işitme testi özelliği de sunacak.
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Akıllı telefon üreticisi OnePlus, fiyat performans odaklı Nord CE 4 modelinin özelliklerini açıkladı. Cihazda 8 GB LPDDR4x RAM, 256 GB UFS 3.1 depolama ve 8 GB Sanal RAM bulunacak. Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 işlemci ve Adreno 720 grafik yongasıyla güçlendirilen telefon, microSD kart desteğiyle depolama alanını artırma imkanı sunacak. Başlangıç fiyatı 300 ila 400 dolar arasında olacak.
Xiaomi, Redmi Note 13 ailesine bir model daha eklemek için çalışmalarını sürdürüyor. Redmi Note 13 Turbo modeli, POCO F6 ismiyle nisan ya da mayıs ayında globalde tanıtılacak. Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisiyle güçlendirilecek olan telefon, tasarım olarak farklı olsa da teknik özellikleri Redmi Note 13 ile aynı olacak.
Samsung, ürün yelpazesini genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor. Galaxy M35, orta segmente hitap eden ve uygun fiyatlı bir telefon olacak. Geekbench veri tabanında görünen model, Exynos 1380 işlemci, 6 GB RAM ve Android 14 işletim sistemiyle gelecek. Ekranı 6.6 inç Super AMOLED olan telefonun bataryası 5.000 mAh kapasiteli olacak.
Günümüzde keyifli ve eğlenceli bir aktivite olarak dizi izlemek en iyi seçeneklerden birisi. IMDb puanlarına göre sıralanmış en iyi 99 diziyi sizinle paylaşıyoruz. Breaking Bad birinci sırada yer alırken, Chernobyl, Band of Brothers, Bluey, The Mandalorian ve diğerleri de listede yer alıyor.
DJI Mic 2, içerik üreticileri ve video meraklıları için özel olarak tasarlanmış kompakt ve kullanıcı dostu bir kablosuz mikrofon sistemi. Bu sistem, 2 verici ve 1 alıcıdan oluşur ve yüksek kaliteli ses kaydı ile olağanüstü bir kablosuz deneyim sunuyor. DJI Mic 2, kompakt ve hafif tasarımı, yüksek ses kalitesi, düşük gecikme süresi ve geniş çekim alanı gibi avantajlarıyla Vlog çekimi, YouTube videoları, röportajlar, canlı yayınlar, online eğitim, kurumsal videolar ve müzik prodüksiyonu gibi birçok alanda kullanılabilmektedir. Ayrıca, akıllı telefonlar, kameralar ve bilgisayarlar dahil olmak üzere çeşitli cihazlarla uyumludur.
vivo'nun yeni tableti PA2473 model numarasıyla GeekBench platformunda görüldü. Çin pazarında vivo Pad 3 Pro olarak piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor. Cihazın özellikleri arasında 12,95 inç boyutunda 3K çözünürlüklü LCD ekran, 512 GB depolama alanı ve 11.500 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Ayrıca, 66W veya 80W hızlı şarj desteği ile geleceği belirtiliyor.
Bloomberg'in bildirdiğine göre bir hakim, davacıların 'ihmal ve ürün sorumluluğu' için yeterli iddialarda bulunduklarını belirterek, Apple'ın toplu davayı reddetme girişiminin başarısız olduğuna karar verdi. Dava dosyasında davacılar, Apple'ın AirTag'in tasarımının kusurlu olduğunu iddia ediyorlar çünkü ürün, normal bir tüketici tarafından kullanıldığında veya yanlış kullanıldığında, beklenenden daha güvenli bir şekilde çalışmadı ve çalışmıyor.
OpenAI, özel çözümler üretebilmek adına kendi yapay zeka işlemcilerini üretmek için görüşmelere başladı. Bu adım, şirketin Nvidia gibi bir başka şirketin donanımına bağımlı olmaktan kurtulmayı hedeflemektedir. OpenAI'nın üreteceği Sinirsel İşlem Birimi (NPU) işlemcileri, yapay zeka bilgisayarlarında kullanılacak ve donanımı kamu hizmetine sunmak isteyen şirketlere satış veya kiralama yapılabilir.
Apple bünyesinde çalışan yapay zeka araştırmacıları, MM1 modelinde performans iyileştirmeleri ile ilgili makale yayınladı. Makalede, farklı türdeki eğitim verilerinin ve model mimarilerinin bir araya getirilmesinin önemi vurgulanırken, görüntü kodlayıcı seçimi ve giriş görüntülerinin çözünürlüğünün model performansı üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğu belirtiliyor. Apple'ın yapay zeka yatırımlarını hızlandırarak rakiplerini yakalamayı hedeflediği ve yapay zeka teknolojilerini ürünlerine entegre etmeyi planladığı ifade ediliyor.
Microsoft'un sahibi olduğu LinkedIn, kullanıcıların daha fazla vakit geçirebilmesi için oyun özelliğini test etmeye başladı. Platform, bulmaca tabanlı oyunlarla kullanıcıların ilişkilerini derinleştirmeyi ve sohbet fırsatlarını tetiklemeyi hedefliyor.
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