Apple'ın, bir tedarikçisiyle yürüttüğü microLED projesini iptal etmesiyle, Apple Watch'un microLED ekran geleceği belirsizliğe sürüklendi. Apple'ın 2025'te piyasaya sürmeyi planladığı ve "Apple Watch X" olarak adlandırılan 10. yıl özel serisi için bu teknolojiyi ana donanım yükseltmesi olarak düşünüyordu. Ancak, microLED donanım yükseltmesinin bir süre daha hayal olacağı görünüyor.
Apple Watch'un MicroLED hayali ertelendi
Apple Watch Series 9, iPhone'a bağımlılığına rağmen piyasadaki en iyi akıllı saatlerden biri olarak kabul ediliyor. Apple, ürün deneyimini lider konumda tutmak adına Apple Watch'a microLED ekran entegre etmeyi planlıyordu.
Ancak, bu proje beklenenden daha yavaş ilerlediği için, şirket projeyi iptal etme kararı aldı. The Elec'in raporuna göre, microLED ekranlı bir Apple Watch'un 2026 ya da 2027'ye kadar piyasaya çıkmayacağı belirtiliyor.
Apple Watch series 10 nasıl olacak? Beklemeye değer mi?
Apple, bu ay itibarıyla Apple Watch için bu ekranları üretecek bir tedarik zinciri oluşturamamıştı. OSRAM'ın projeden çekilmesiyle, geri kalan inisiyatif de belirsizliğe girdi. Bu durum, microLED ekranlı bir Apple Watch'un piyasaya çıkış tarihini daha da geciktiriyor.
MicroLED ekranın avantajları
Bu ekranlar, daha yüksek parlaklık, daha iyi renk doğruluğu ve daha düşük enerji tüketimi gibi avantajlarıyla dikkat çekiyor. Apple'ın bu teknolojiye geçiş yapması, Apple Watch'un ekran kalitesini önemli ölçüde artırabilir ve akıllı saat pazarında rekabet avantajı sağlayabilir.
Apple, yeni bir tedarikçi bulsa bile, böyle ekranlı bir Apple Watch için oldukça uzun bir süre beklemek gerekecek. Bu durum, en erken 2027 ve sonrasını işaret ediyor. Bu gecikme, Apple'ın teknoloji geliştirmedeki stratejik planlamasını ve pazar liderliğini sürdürme çabalarını nasıl etkileyecek?
Apple'ın microLED ekran planlarının iptal edilmesi ve Apple Watch'un geleceği konusunda piyasa ve tüketici tepkileri merak konusu. Apple'ın bu ekran planlarının iptal edilmesi ve Apple Watch'un geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıda paylaşabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › Apple Watch'un MicroLED Ekran Geleceği Belirsizliğe Sürüklendi - Son Dakika
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