Apple, yapay zeka teknolojisi üzerine yenilikler yapmak zorunda

Bazı ülkelerde düşen satış rakamlarıyla gündeme gelen Apple, yakın zamanda yapay zeka teknolojisi üzerine yenilikler yapmak durumunda kalacak gibi görünüyor. Piyasa analistleri, şirketin şu an büyük revaçta olan bu teknolojiyi donanımlarında başrole almadığı takdirde olumsuz gidişatını sürdüreceğini söylüyor.
Öyle bir durumda Apple'ın dünyanın en değerli şirketleri arasındaki yerini kaybedebileceğini öne sürenler bile var. Son dönemdeki yapay zeka girişimleri sayesinde triyon dolarlık bir şirket olan Nvidia'nın başarısının, bunun güçlü bir kanıtı olduğunu söyleyebiliriz. İşte tüm detaylar…
Apple, yapay zeka kabiliyetlerini geliştirmek zorunda
Yıllardır devrimsel bir değişim sunmadığı gerekçesiyle eleştirilen iPhone serisinin, yapay zeka teknolojilerinden gerçek anlamda faydalanacak ilk Apple ürünü olması bekleniyor. Şirketin şu ana dek bu alanda yaptığı yenilikler ise, birçokları için sadece bir pazarlama stratejisinden ibaret. Özellikle Çin'deki satışları büyük bir düşüş yaşayan iPhone'un, 2024 yılında beklenen satış adedinin yaklaşık 20 milyon altında kalması bekleniyor.
Huawei ve vivo gibi yapay zeka trendini yakalayan markaların, daha uygun fiyata benzer teknolojileri sunduğu algısı, Çin'de birçok şeyi değiştirmiş gibi görünüyor. Ülkede daha önce hiç yapmadığı oranda bir fiyat kıran Apple, buna rağmen arzuladığı satış rakamlarına ulaşamadı.
Şirket son dönemde yapay zeka alanında bir atılım yapıyor gibi gözükse de, halen Microsoft ve Google gibi rakiplerinin oldukça uzağında, Ancak bu durumu tersine çevirmek isteyen şirket, milyarlarca dolar yatırım yaptığı otonom araç projesini iptal etti. Bu projeye yapılacak olan yatırımın ise, yapay zeka altyapısı için kullanılacağı öne sürülüyor.
Samsung'a rakip Apple Ring ortaya çıktı!
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple'ın uygulamaya koyduğu yeni strateji doğru mu? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.
Son Dakika › Teknoloji › Apple, yapay zeka teknolojisi üzerine yenilikler yapmak zorunda - Son Dakika
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, Batman'da Ekonomik Kalkınma, Kültür ve Turizm Projeleri açılış ve 2024 Yılı GAP Projeleri imza törenine katıldı. Bakan Kacır, son 22 yılda 26,4 milyar lira tutarında sabit yatırım için bin 570 yatırım teşvik belgesi düzenlediklerini belirtti.
YouTube, klasik video izleme sayfası için yeni bir düzenle test etmeye başladı. Yeni tasarımda video oynatma alanı genişletilirken, önerilen videolar alanı aşağıya doğru listelenmiş şekilde konumlandırılmış. Henüz kalıcı olup olmayacağı belli değil.
Honor, Magic V2 modeliyle dünya çapında büyük ilgi gören katlanabilir Android amiral gemisini Türkiye'de tanıttı. Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisi, 16 GB RAM, 512 GB depolama alanı, 6,43 inç ve 7,92 inç boyutlarında OLED ekranlar, 50 MP ana kamera, 5000 mAh batarya ve 66W hızlı şarj desteği gibi özelliklere sahip olan Honor Magic V2, 69.999 TL fiyat etiketiyle satışa sunuldu.
Nothing Phone 2a, bütçe dostu bir odakla geliştirilmiş ve çeşitli özellikler sunan bir cihazdır. MediaTek Dimensity 7200 Pro işlemci, 5000mAh batarya, 120Hz AMOLED ekran ve çift 50 Megapiksel arka kamera gibi özelliklere sahiptir. Ayrıca, 8GB veya 12GB RAM seçenekleri ve 128GB veya 256GB depolama seçenekleri mevcuttur. Nothing Phone 2a, Android 14 tabanlı Nothing OS 2.5 işletim sistemiyle birlikte gelir ve kullanıcılarına basit bir deneyim sunar. Ayrıca, hızlı şarj özelliği ve çeşitli renk seçenekleri de bulunmaktadır.
Realme, Hindistan'da uygun fiyatlı Realme 12 5G modelini MediaTek Dimensity 6100+ işlemciyle tanıttı. Model, Dinamik Düğme özelliğiyle dikkat çekiyor. 6 ve 8 GB RAM seçenekleri sunan cihaz, 108 megapiksel ana kamera ve 5.000 mAh batarya ile geliyor. Fiyatı 200-210 dolar arasında değişiyor.
Avustralya'nın Sidney kentindeki Uluslararası Kongre Merkezi'nde düzenlenen Solar Energy 2024 fuarı, güneş enerjisi, depolama ve akıllı enerji konularını ele alıyor. Fuar, Çarşamba günü başladı ve iki gün sürecek.
Logitech, yeni MX Brio ile webcam dünyasına yeni bir soluk getiriyor; bu 4K, AI destekli cihaz, hem profesyonelleri hem de ev kullanıcılarını hedef alıyor. Yüksek çözünürlüğü ve gelişmiş özellikleriyle MX Brio, dijital iletişimin geleceğini şekillendirebilir. İşte özellikleri ve fiyatı…
Sizin düşünceleriniz neler ?