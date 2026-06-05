Arı Sütü Kalitesi Araştırması - Son Dakika
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Arı Sütü Kalitesi Araştırması

Arı Sütü Kalitesi Araştırması
05.06.2026 10:08
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Malatya'da yapılan araştırmada, arı sütü kalitesinin ek besinler ve bölgesel farklılıklara göre değiştiği belirlendi.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi, İnönü Üniversitesi ve Fırat Üniversitesi iş birliğinde yürütülen bilimsel araştırmada, arı sütü kalitesinin bölgesel farklılıklar ve arılara verilen ek besinlere göre değişiklik gösterdiği tespit edildi.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Semiramis Karlıdağ yürütücülüğünde gerçekleştirilen projede, farklı endüstriyel şekerlerle beslenen arı kolonilerinin arı sütü üretimi ve içerikleri incelendi. İnönü Üniversitesi ve Fırat Üniversitesi'nin de katkı sunduğu çalışmada, Doğanşehir ile Battalgazi ilçelerinde elde edilen veriler karşılaştırıldı.

Arı sütü kalitesine etki eden unsurlar araştırıldı

Araştırmaya ilişkin bilgi veren Doç. Dr. Semiramis Karlıdağ, arı sütünün kolonilerde 5-15 günlük genç işçi arılar tarafından salgılandığını belirterek, ana arı ve larvaların beslenmesinde kullanılan bu ürünün insan sağlığı açısından da önemli bir fonksiyonel gıda olduğunu söyledi. Merkez olarak multidisipliner çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Karlıdağ, farklı üniversitelerle iş birliği içerisinde arı yetiştiriciliği, arı ürünleri üretimi ve analizine yönelik araştırmalar gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Doğanşehir ve Battalgazi'de karşılaştırma yapıldı

Karlıdağ, proje kapsamında üç farklı endüstriyel şeker ve bir kontrol grubu kullanıldığını belirterek, "Bu projemizde farklı endüstriyel şekerlerle kolonilerimizi besleyerek farklı lokasyonlarda acaba arı sütü üretimi miktarı ve içeriğine ne gibi bir etkisi olur, onu araştırdık" dedi.

Arı sütü içeriğini etkileyen birçok faktör bulunduğunu vurgulayan Karlıdağ, arı ırkı, bölgesel farklılıklar, transfer edilen larvaların yaşı ve transfer işlemini yapan kişinin tecrübesinin bu faktörler arasında yer aldığını ifade etti.

Flora ve şeker türü kaliteyi etkiliyor

Araştırma sonucunda floranın arı sütü içeriği üzerinde önemli etkiler oluşturduğunu belirten Karlıdağ, lokasyonlara bağlı olarak arı sütü bileşiminde belirgin değişiklikler gözlemlediklerini söyledi. Verilen şeker türüne göre de farklı sonuçlar elde ettiklerini aktaran Karlıdağ, "Özellikle Doğanşehir grubunda glikoz verdiğimiz kolonilerimizde arı sütü kalitesinin 10-HDA bakımından daha yüksek olduğunu gözlemledik. Fenolik bileşikler açısından yine şeker içerikleri açısından bu bölgeden elde ettiğimiz verilerde daha olumlu sonuçlar elde etmiş olduk" diye konuştu.

Çalışmanın, bitki çeşitliliği, flora yapısı ve coğrafi şartların sütün kalitesi üzerindeki etkisini ortaya koyduğunu ifade eden Karlıdağ, arıcılar tarafından kullanılan besleme yöntemlerinin de arı sütü içeriğinde önemli değişikliklere neden olduğunu belirtti.

Arıcılara yol gösterecek sonuçlar

Farklı bölgelerde yapılacak çalışmaların farklı sonuçlar verebileceğini dile getiren Karlıdağ, araştırmada glikozla beslenen kolonilerden elde edilen sonuçların dikkat çekici olduğunu belirterek, "Verilen şeker açısından bizim glikoz grubunda elde ettiğimiz diğer gruplara göre üstünlük belki arıcılarımıza arı sütü üretimi konusunda bir yol gösterici, belirteç olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Teknoloji, Malatya, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Arı Sütü Kalitesi Araştırması - Son Dakika

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