Asgari Ücretle Alınabilecek En İyi Bilgisayarlar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, gerçekleştirdiği toplantının ardından 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren asgari ücretin yüzde 49 zamla 17 bin 2 TL olacağını açıkladı. Peki bu gelen zam ile ülkemizde alabileceğiniz bilgisayarlar hangileri? İşte sizler için hazırladığımız asgari ücretle alınabilecek en iyi bilgisayarlar listesi.

Asgari ücretle alınabilecek en iyi bilgisayarlar

Bugün saat 19.30'da sonlanan toplantının ardından Bakan Vedat Işıkhan, asgari ücrete yüzde 49 oranında bir zam yapıldığını açıkladı. Haliyle bu zamdan sonra asgari ücretle alınabilecek elektronik cihazların listesi epey bir genişledi. Gelin şimdi bu zamla beraber alınabilecek en iyi bilgisayarlar listesine bir göz atalım. İşte yeni asgari ücretle alınabilecek bilgisayarların listesi…

Asgari ücretle alınabilecek telefonlar! – Ocak 2024