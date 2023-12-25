Asus, RX 7900 GRE TUF Gaming White\'ı Çin\'e Özel Olarak Tanıttı

Asus bugün yeni ekran kartı Asus RX 7900 GRE TUF Gaming White'ı tanıttı. Tasarım olarak RX 7900 serisini takip eden RX 7900 GRE TUF Gaming White, Çin'e özel üretilmesi nedeniyle dikkatleri üzerine topladı? Peki nedir bu ekran kartının farkı? Gelin bakalım.

Asus, yeni RX 7900 ekran kartı modeli ile Çin'e destek oluyor!

Bildiğiniz üzere ABD ve Çin arasında uzun süredir bir anlaşmazlık var. Elindeki gücü Çin ile paylaşmamaya kararlı olan ABD, geçtiğimiz günlerde RTX 4090 modellerinin Çin'e gönderilmesini yasakladı. Bu sayede Çin'in yapay zeka tarafında gelişmesini engellemek isteyen ABD, ülkeyi başka alternatiflere sürükledi.

Tayvan merkezli Asus, Çin'e uygulanan ambargolara karşı gelmeye çalışıyor. RTX 4090'ın Çin'de kullanılamaması nedeniyle yeni bir ekran kartı üreten şirket. RX 7900 GRE TUF Gaming White'ı tanıttı. Üç fanlı tasarıma sahip olan yeni Asus RX 7900 serisi ekran kartı beyaz rengiyle ilgi odağı oldu. Çift 8 pinli PCIe'den güç alan RX 7900 GRE TUF Gaming White, 14 fazlı bir VRM kullanıyor.

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Tayvan merkezli Asus görünüşe göre Çin'i biraz olsun rahatlatmak istiyor. Özellikle teknolojinin gelişiminde ekran kartının önemini göz önünde bulundurursak, Asus'un yeni ekran kartı Çin için yeni bir soluk olacak. Siz Asus'un bu hamlesini nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.