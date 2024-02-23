ASUS Zenbook 14 OLED UX3405 İncelemesi: Güçlü ve Taşınabilir Bir Cihaz

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Bugünkü videomuzda, güçlü ve taşınabilir bir cihaz arayan kullanıcılar için tasarlanmış olan, Intel Core Ultra 9 işlemcili ASUS Zenbook 14 OLED UX3405 modelini inceledik. Ana teknik özelliklerini, performans potansiyelini ve diğer detaylarını sizlerle paylaştık. ASUS Zenbook 14 OLED UX3405 inceleme sizlerle.

ASUS Zenbook 14 OLED UX3405 inceleme

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Öne Çıkan Özellikler:

Güçlü İşlemci: 12. Gen Intel Core Ultra 9 185H işlemci, 16 çekirdek ve 22 iş parçacığı ile çoklu görev ve zorlu uygulamalar için olağanüstü performans sunuyor.

Göz Alıcı Ekran: 14 inç 3K OLED ekran, canlı renkler, derin siyahlar ve akıcı bir görüntüleme deneyimi için yüksek yenileme hızı ile olağanüstü görseller sağlıyor.

Geniş Bellek ve Depolama: 32 GB LPDDR5X RAM, akıcı çoklu görev deneyimi sunarken, 1 TB PCIe 4.0 SSD, uygulamalar ve dosyalar için geniş depolama alanı mevcut.

Hafif ve Taşınabilir: Yalnızca 1,20 kg ağırlığındaki Zenbook, hareket halindeyken çalışan kullanıcılar için ideal.

Kapsamlı Bağlantı Noktaları: Thunderbolt 4 bağlantı noktaları, harici ekranlar ve yüksek hızlı veri aktarımı için çok yönlü bağlantı seçenekleri sunuyor.

Meteor-Lake ailesinden olan 16 çekirdek 22 iş parçacığından oluşan Intel Core Ultra 9 185H işlemci, önceki nesillere göre önemli performans artışı vadediyor. Bu da onu, yoğun iş yüklerini kaldırabilecek bir cihaza ihtiyaç duyan profesyoneller, içerik üreticileri ve oyuncular için ideal hale getiriyor. Entegre Intel AI Boost NPU ise yapay zeka destekli uygulamalarda performansı daha da artırıyor.

14 inç 3K OLED ekran, zengin renkler, derin siyahlar ve akıcı ve sürükleyici bir deneyim için yüksek yenileme hızı ile olağanüstü görüntü kalitesi sunarak öne çıkıyor. Bu ekran, yaratıcı profesyoneller, oyuncular ve görsel açıdan etkileyici bir dizüstü bilgisayar arayan herkes için idealdir. Zenbook, arkadan aydınlatmalı klavye, FHD gizlilik kapağına sahip kamera ve Harman Kardon ses sistemi gibi ek özellikler sunuyor. Ayrıca Wi-Fi 6E, hızlı ve güvenilir kablosuz bağlantı sağlıyor.

Intel Core Ultra 9 işlemcili ASUS Zenbook 14 OLED UX3405, güçlü ve taşınabilir bir cihaz arayan kullanıcılar için ideal bir seçenek. Yüksek performansı, göz alıcı ekranı ve geniş depolama alanı ile profesyoneller, içerik üreticileri ve oyuncular için çekici bir seçenek haline geliyor. ASUS Zenbook, güç, taşınabilirlik ve göz alıcı görsellerin çekici bir kombinasyonunu sunarak, premium bir ultrabook arayan kullanıcılar için güçlü bir aday.

ASUS Zenbook 14 OLED UX3405 teknik özellikleri

İşletim Sistemi: Windows 11 Home

İşlemci: Intel Core Ultra 9 Processor 185H 2.3 GHz (24MB Cache, Turbo Boost 5.1 GHz, 16 çekirdek, 22 iş parçacığı); Intel AI Boost NPU

Grafik Kartı: Intel Arc

Yapay Zeka İşlemcisi: Intel AI Boost NPU

Ekran: 14.0 inç, 3K (2880 x 1800) OLED, 16: 10 en boy oranı, 0.2ms tepki süresi, 120Hz yenileme hızı, 400nits parlaklık, 600nits HDR pik parlaklık, 100% DCI-P3 renk gamı, 1,000,000: 1 kontrast oranı, VESA CERTIFIED Display HDR True Black 600, 1.07 milyar renk, Parlak ekran, %70 daha az zararlı mavi ışık, TÜV Rheinland sertifikalı, SGS Eye Care Display, Dokunmatik ekran değil, Ekran-kasa oranı %87

Bellek: 32 GB LPDDR5X yerleşik bellek

Depolama: 1 TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD

Giriş/Çıkış Bağlantıları: 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 2x Thunderbolt 4 (ekran/ güç aktarımı destekler), 1x HDMI 2.1 TMDS, 1x 3.5mm Kombine Ses Jakı

Klavye ve Dokunmatik Yüzey: Arka aydınlatmalı Chiclet Klavye, Dokunmatik yüzey, NumaraPad desteği

Kamera: Windows Hello'yu desteklemek için IR fonksiyonlu FHD kamera (Gizlilik perdesiyle birlikte)

Ses: Akıllı Amfi Teknolojisi, Dahili hoparlör, Dahili dizi mikrofon, harman/kardon (Premium)

Ağ ve İletişim: Wi-Fi 6E (802.11ax) + Bluetooth 5.3

Batarya: 75WHrs, 2S2P, 4 hücreli Li-ion

Güç Kaynağı: USB-C, 65W AC Adaptör

Ağırlık: 1.20 kg