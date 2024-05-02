ATP Alibaba Cloud Hackathon: Yapay Zeka ve Büyük Dil Modeli Yarışması

Teknoloji

Teknoloji dünyasını şekillendirecek yenilikçi fikirlere yatırım yapan ATP, bu yıl ilk defa 25 – 26 Mayıs tarihleri arasında kapsamlı bir yarışma gerçekleştiriyor. ATP Alibaba Cloud Hackathon'unda yapay zeka, büyük dil modeli ve grafik üretimi gibi çeşitli alanlarda yeteneklerini sergileme fırsatı bulacak olan katılımcılar, Alibaba Cloud altyapısını kullanarak gerçek dünyadaki problemlere ticari ve sosyal etkisi olan çözümler üretmeye çalışacaklar.

Düzenlediği hackathon ile yazılım dünyasının yeni ve yenilikçi çözümler üretmek isteyen parlak zihinlerini bir araya getirmeyi hedefleyen ATP, yarışmacılara yazılım konusundaki becerilerini sergileme, teknolojinin önde gelen isimlerinden mentörlük alma ve yeni yetkinlikler kazanma fırsatı sağlayacak.

Yarışmada gerçek dünyadaki bir problemi çözmeye çalışacak olan katılımcılar, küresel teknoloji ekosistemi içinde değerli bağlantılar kurma ve teknoloji liderleriyle doğrudan etkileşimde bulunma imkanına sahip olacak.

Birincilik ödülünün Çin seyahati olduğu etkinlikte kazanan takım, ATP'nin Shanghai ofisini ve Alibaba Cloud'un Hangzhou kampüsünü ziyaret edecek. Ayrıca, 10 bin dolar değerinde Alibaba Cloud kredisinin ve çeşitli hediyelerin de sahibi olacak. 10 Mayıs tarihine kadar kayıt olunabilecek etkinliğin ayrıntıları ve başvuru formu için ATP'nin kurumsal internet sitesi ziyaret edilebilir.

Ayrıntılı bilgi için: www.atptech.com

Başvuru Formu: https://www.atptech.com/atp-alibaba-cloud-hackathon/