Aydın Bilim Fuarı Festivali törenle açıldı

Aydın Bilim Fuarı Festivali kapsamında il genelindeki öğrenciler hazırladıkları projelerini tanıtırken, açılış töreninde öğretmenlerin sahnelediği halk oyunları gösterisi ise uzun süre ayakta alkışlandı.

Gençlerin bilimin önemini kavraması ve teorik bilgilerin pratiğe dönüştürülmesi amacıyla hazırlanan bilim fuarları, ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da gerçekleştiriliyor. Bilim Fuarları Festivali Destekleme Programı kapsamında da Aydın'da gerçekleştirilen Bilim Fuarı düzenlenen törenle açıldı.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Aydın Büyükşehir Belediyesi Fuar Aydın alanında düzenlenen fuar, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Fuarın açılış konuşmasını gerçekleştiren İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit; "Burada Mayıs ve Haziran ayları bizim adımıza bir hasat zamanı oluyor adeta. Birçok etkinlik ve organizasyonla okullarımız, yıl boyunca yapmış oldukları eğitim faaliyetlerini, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerini paylaşarak etkinliklerini görünür hale getiriyorlar. Özellikle toplumsal katkı açısından da büyük bir katkı sunuyorlar. Bütün il sathında okullarımızda bu tarz etkinlikleri yapıyor ve yürütüyoruz. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak ARGE'mizde ve bütün eğitim dairelerimizde okullarımıza bu alanda rehberlik ediyor, onların bu tür etkinlikleri yapması için kolaylaştırıcılık ve bilimsel danışmanlık sağlıyoruz. Bugünkü organizasyon bunun en güzel örneklerinden birisidir. Tüm il genelinde okullarımızda yürütmüş olduğumuz bilim fuarlarının il olarak da desteğini aldık ve bugün 17 ilçemizdeki öğrencilerimizin güzel örneklerini güzel projelerini görme fırsatı bulduk. Gençlerimiz emeklerini, bugün diğer arkadaşlarına ve şehrimize sergileyecekler. Burada kendilerini ifade eden ürettiklerini ortaya koyan gençlik, toplumla birleşerek hem eleştirel kabiliyetlerinin artırılması hem de üretmiş oldukları projeleri tanıtmaları açısından hem kişisel gelişimlerine hem de önce şehrimize sonrasında ülkemizin bilimsel altyapısına da ciddi bir katkı sunacaklardır. İnşallah gelecek nesil, başta Aydın'ımız olmak üzere ülkemize yön veren bu gençleri kuşatarak ve onların önünü açarak önce şehrimize sonra ülkemize sonra bu dünyanın ARGE'sine, geleceğine, bilimine hizmet eder hale gelecektir" dedi.

Konuşmaların ardından Söke ilçesinde görev yapan öğretmenlerden oluşan halk oyunları ekibi performanslarını sergiledi. Hazırlanan kareografinin yanı sıra bir öğretmenin de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü temsilen oynadığı zeybek oyunu beğeniyle izlenirken, uzun süre ayakta alkışlandı.

Ardından fuara katkı sağlayanlara plaketleri takdim edilirken, fuarın açılış kurdelesi kesildi. Kurdele kesiminin ardından İl Müdürü Yiğit, beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte stantları dolaşarak öğrencilerin projelerini inceledi. - AYDIN