BAKKA\'nın ai.yıldız Markası Tescillendi

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (BAKKA) "ai.yıldız" isimli markası Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edildi.

BAKKA tarafından yapılan açıklamada, "Ajansımız tarafından geliştirilen ve bölgesel kalkınma çalışmalarında yapay zeka odaklı dönüşümü desteklemek amacıyla yürütülen "ai.yıldız" markası, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilerek koruma altına alındı. Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde yapılan başvurunun değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından "ai.yıldız" markası tescil edildi. Böylece marka, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında 10 yıl süreyle yasal koruma hakkı kazandı. "ai.yıldız", BAKKA'nın yapay zeka, dijital dönüşüm ve yenilikçilik alanlarında yürüttüğü çalışmaların kurumsal çatısını oluşturan stratejik bir marka olarak konumlandırılacak. Marka; yapay zeka uygulamalarının geliştirilmesi, veri temelli karar destek mekanizmalarının yaygınlaştırılması, dijital yetkinliklerin artırılması ve teknoloji odaklı çözümlerin desteklenmesine yönelik faaliyetleri kapsayacak. Tescil süreciyle birlikte markanın fikri mülkiyet hakları güvence altına alınırken, yapay zeka alanında uzun vadeli ve sürdürülebilir çalışmalar için de önemli bir kurumsal altyapı oluşturuldu.

Yapay zeka teknolojilerinin ekonomik kalkınmadan kamu hizmetlerine, üretim süreçlerinden eğitim sistemlerine kadar birçok alanda dönüştürücü etkiler oluşturduğu günümüzde, Ajansımız bölgenin bu dönüşüme uyum sağlayabilmesi ve fırsatlardan azami düzeyde yararlanabilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda, yapay zeka alanında insan kaynağının geliştirilmesi, farkındalığın artırılması, yenilikçi uygulamaların desteklenmesi ve bölgesel kapasitenin güçlendirilmesi öncelikli hedefler arasında yer almaktadır.

"ai.yıldız" markasının; yapay zeka okuryazarlığını artırmaya yönelik eğitim programları, araştırma ve geliştirme faaliyetleri, teknoloji girişimciliğini destekleyen uygulamalar, sektörel dönüşüm projeleri ve ulusal-uluslararası iş birlikleri için çatı marka olarak kullanılması planlanmaktadır. Marka aracılığıyla Batı Karadeniz Bölgesi'nin yapay zeka alanındaki bilgi birikiminin artırılması, teknoloji üretme kapasitesinin geliştirilmesi ve yenilikçi girişimlerin desteklenmesi hedeflenmektedir.

BAKKA, "ai.yıldız" markasıyla yapay zeka alanındaki gelişmeleri takip eden bir kurum olmanın ötesine geçerek, bilgi üreten, uygulama geliştiren ve bölgesel dönüşüme yön veren bir ekosistemin oluşumuna katkı sunmayı amaçlamaktadır. Ajans, yapay zekanın verimlilik artışı, rekabet gücünün yükseltilmesi ve nitelikli istihdamın geliştirilmesi açısından sunduğu potansiyelin bölgesel kalkınmaya yansıtılması için çalışmalarına kararlılıkla devam edecektir" ifadeleri kullanıldı. - BARTIN