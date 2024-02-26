Barbie Serisi, Yeni Cep Telefonu Projesiyle Gündemde - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Barbie Serisi, Yeni Cep Telefonu Projesiyle Gündemde

Barbie Serisi, Yeni Cep Telefonu Projesiyle Gündemde

Barbie serisi, Mattel firmasıyla iş birliği yaparak kapaklı bir cep telefonu projesi başlatıyor. Telefonun 2024'te piyasaya sürülmesi bekleniyor ve Barbie fanları arasında büyük heyecan yaratıyor. Telefonun çevre dostu ve kişiselleştirilebilir olacağı belirtiliyor. Ancak telefonun akıllı özelliklere sahip olmayacağı ve genç kızların internetsiz bir hayatı deneyimlemesini teşvik ettiği konuşuluyor.

26.02.2024 16:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2023 yılındaki son filmiyle ortalığı kasıp kavuran Barbie serisi, bu kez yeni cep telefonu ile gündem yarattı. Daha önce de Nokia ile geniş kapsamlı bir iş birliğine giden Human Mobile Devices (HMD), Barbie markasının telif haklarını elinde bulunduran Mattel firmasıyla birlikte kapaklı bir cep telefonu projesi başlatıyor. 26 Şubat'taki MWC 2024 etkinliğinde görücüye çıkması beklenen telefon, Barbie fanları arasında şimdiden büyük bir heyecan yaratmış durumda. İşte tüm detaylar…

Barbie cep telefonu resmen görücüye çıkıyor!

Mayıs ile haziran ayları arasında piyasaya sürülmesi beklenen Barbie temalı cep telefonlarının, diğer birçok film ve dizi serisi için de örnek olması bekleniyor. Eğer bu telefonlar iyi bir satış başarısı yakalarsa, sevilen birçok serinin resmi cep telefonlarıyla karşılaşabiliriz.

Telefonların yüzde yüz çevre dostu olacağı söylenirken, birçok farklı kişiselleştirme seçeneğiyle de beraber geleceği belirtildi. Şu an için cihazların tasarımı hakkında herhangi bir bilgiye sahip olmasak da, tamamen pembe renge sahip olacağından eminiz.

Samsung'un uygun fiyatlı telefonu lansman öncesi ortaya çıktı!

HMD tarafından konuyla ilgili yapılan resmi açıklamaya göre, telefon oldukça şık ve nostaljik bir tasarımla karşımıza çıkacak. Önümüzdeki yazın en popüler aksesuarlarından biri olacağı da iddia edilen cihazın, hiçbir akıllı telefon özelliğine sahip olmayacağı konuşulmakta.

Böylece özellikle genç kızların internetsiz ve sosyal medyasız bir hayatı deneyimlemesinin teşvik edilmesi amaçlanıyor. Ancak Barbie fanlarının bu telefonlardan gerçekten memnun kalıp kalmayacağını önümüzdeki aylarda görebileceğiz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz Barbie ürünlerini seviyor musunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete

Cep Telefonu, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Barbie Serisi, Yeni Cep Telefonu Projesiyle Gündemde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2024 18:05:30. #1.12#
SON DAKİKA: Barbie Serisi, Yeni Cep Telefonu Projesiyle Gündemde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement