2023 yılındaki son filmiyle ortalığı kasıp kavuran Barbie serisi, bu kez yeni cep telefonu ile gündem yarattı. Daha önce de Nokia ile geniş kapsamlı bir iş birliğine giden Human Mobile Devices (HMD), Barbie markasının telif haklarını elinde bulunduran Mattel firmasıyla birlikte kapaklı bir cep telefonu projesi başlatıyor. 26 Şubat'taki MWC 2024 etkinliğinde görücüye çıkması beklenen telefon, Barbie fanları arasında şimdiden büyük bir heyecan yaratmış durumda. İşte tüm detaylar…
Barbie cep telefonu resmen görücüye çıkıyor!
Mayıs ile haziran ayları arasında piyasaya sürülmesi beklenen Barbie temalı cep telefonlarının, diğer birçok film ve dizi serisi için de örnek olması bekleniyor. Eğer bu telefonlar iyi bir satış başarısı yakalarsa, sevilen birçok serinin resmi cep telefonlarıyla karşılaşabiliriz.
Telefonların yüzde yüz çevre dostu olacağı söylenirken, birçok farklı kişiselleştirme seçeneğiyle de beraber geleceği belirtildi. Şu an için cihazların tasarımı hakkında herhangi bir bilgiye sahip olmasak da, tamamen pembe renge sahip olacağından eminiz.
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HMD tarafından konuyla ilgili yapılan resmi açıklamaya göre, telefon oldukça şık ve nostaljik bir tasarımla karşımıza çıkacak. Önümüzdeki yazın en popüler aksesuarlarından biri olacağı da iddia edilen cihazın, hiçbir akıllı telefon özelliğine sahip olmayacağı konuşulmakta.
Böylece özellikle genç kızların internetsiz ve sosyal medyasız bir hayatı deneyimlemesinin teşvik edilmesi amaçlanıyor. Ancak Barbie fanlarının bu telefonlardan gerçekten memnun kalıp kalmayacağını önümüzdeki aylarda görebileceğiz.
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz Barbie ürünlerini seviyor musunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.
Son Dakika › Teknoloji › Barbie Serisi, Yeni Cep Telefonu Projesiyle Gündemde - Son Dakika
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