BTK, 9 canlı yayın uygulamasına erişim yasağı getirdi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 14 Şubat 2026 tarihinde aldığı kararla aralarında Bigo Live, MICO ve SoulChill gibi popüler platformların da bulunduğu 9 canlı yayın uygulamasına erişim engeli getirdi.
İdari tedbir kapsamında uygulanan bu karar sonrası, kullanıcılar söz konusu uygulamalara ve internet sitelerine Türkiye üzerinden erişim sağlayamıyor.
Erişim yasağı getirilen uygulamalar şu şekilde:
Bigo
MICO
SUGO
Poppo
MIGO
SoulChill
LiveMe
Cheero
LopMe
