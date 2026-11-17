ISTANBUL, Nov. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Akıllı mobilite ve görüntüleme teknolojisi alanında öncü bir şirket olan DDPAI, bugün Vatan ile iş birliğine başladığını duyurdu; bu adım, markanın Türkiye’deki perakende ağını genişletme sürecinde önemli bir dönüm noktasıdır. Bu yeni satış kanalı, yerel tüketicilere köklü bir teknoloji perakendecisi aracılığıyla DDPAI’nın araç kamerası portföyüne daha kolay erişim imkânı sağlıyor.

Vatan’ın DDPAI ürün yelpazesi, N4T Pro’nun yanı sıra 6 model daha içeriyor. N4T Pro, daha geniş çaplı dağıtımdan önce Vatan aracılığıyla satışa sunuldu ve model, perakendeci aracılığıyla halihazırda satışta. Vatan’a katılan DDPAI, müşterilerine ürünlerini keşfetme ve satın alma konusunda bir başka kolay erişim noktası sunmayı hedefliyor.

Vatan’da DDPAI N4T Pro

N4T Pro, 4K UHD ön kamerayı 1080P arka ve kabin kameralarıyla birleştirerek önündeki yolu, arkasındaki trafiği ve aracın içini kapsayan üç kanallı bir görüntüleme sağlar. Önemli özellikleri arasında 7/24 park izleme, NightVIS 2.0 ve IR moduna sahip 166° ultra geniş açılı kabin kamerası bulunur ve sürücülere günlük yolculuklar ve profesyonel kullanıma yönelik kapsamlı bir kayıt çözümü sunar.

Fiyat ve Satış Bilgileri

DDPAI N4T Pro, Vatan üzerinden 7.999 TL perakende fiyatıyla satışa sunulmuştur.

Ürün detayları ve satın alma için aşağıdaki adresi ziyaret edin:

https://www.vatanbilgisayar.com/ddpai-n4t-pro-arac-ici-kamera.html

Vatan üzerinden satın alınabilen daha geniş DDPAI ürün yelpazesi aşağıda belirtilen ürünleri içermektedir:

DDPAI MINI2X — Liste Fiyatı: 2.899 TL

DDPAI N2 Dual 2026 — Liste Fiyatı: 4.199 TL

DDPAI N5 Dual 2026 — Liste Fiyatı: 6.599 TL

DDPAI Z60 Master Dual — Liste Fiyatı: 12.299 TL

DDPAI Z60 Master 3-CH — Liste Fiyatı: 14.599 TL

DDPAI Z90 Master 3-CH — Liste Fiyatı: TRY 16,999 TL

Listelenen fiyatlar, üreticinin tavsiye ettiği perakende satış fiyatlarıdır. Güncel satış fiyatları, promosyonlar ve ürün stok durumu, Vatan’ın en son listelerine göre değişebilir.

DDPAI’nın Vatan’a adım atması Türkiye’ye olan uzun vadeli yatırımını ve akıllı sürüş teknolojisini daha fazla tüketiciye ulaştırmak için yerel perakende kanallarıyla iş birliği yapma konusundaki sürekli çabalarını yansıtmaktadır.