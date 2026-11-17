DDPAI, Vatan Aracılığıyla Türkiye’deki Perakende Satış Kanalını GenişletiyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Vatan, Türkiye’de DDPAI araç kameraları için yeni bir perakende satış noktası haline geldi ve bu satış kanalı üzerinden 7 model satışa sunuldu
ISTANBUL, Nov. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Akıllı mobilite ve görüntüleme teknolojisi alanında öncü bir şirket olan DDPAI, bugün Vatan ile iş birliğine başladığını duyurdu; bu adım, markanın Türkiye’deki perakende ağını genişletme sürecinde önemli bir dönüm noktasıdır. Bu yeni satış kanalı, yerel tüketicilere köklü bir teknoloji perakendecisi aracılığıyla DDPAI’nın araç kamerası portföyüne daha kolay erişim imkânı sağlıyor.
Vatan’ın DDPAI ürün yelpazesi, N4T Pro’nun yanı sıra 6 model daha içeriyor. N4T Pro, daha geniş çaplı dağıtımdan önce Vatan aracılığıyla satışa sunuldu ve model, perakendeci aracılığıyla halihazırda satışta. Vatan’a katılan DDPAI, müşterilerine ürünlerini keşfetme ve satın alma konusunda bir başka kolay erişim noktası sunmayı hedefliyor.
Vatan’da DDPAI N4T Pro
N4T Pro, 4K UHD ön kamerayı 1080P arka ve kabin kameralarıyla birleştirerek önündeki yolu, arkasındaki trafiği ve aracın içini kapsayan üç kanallı bir görüntüleme sağlar. Önemli özellikleri arasında 7/24 park izleme, NightVIS 2.0 ve IR moduna sahip 166° ultra geniş açılı kabin kamerası bulunur ve sürücülere günlük yolculuklar ve profesyonel kullanıma yönelik kapsamlı bir kayıt çözümü sunar.
Fiyat ve Satış Bilgileri
DDPAI N4T Pro, Vatan üzerinden 7.999 TL perakende fiyatıyla satışa sunulmuştur.
Ürün detayları ve satın alma için aşağıdaki adresi ziyaret edin:
https://www.vatanbilgisayar.com/ddpai-n4t-pro-arac-ici-kamera.html
Vatan üzerinden satın alınabilen daha geniş DDPAI ürün yelpazesi aşağıda belirtilen ürünleri içermektedir:
- DDPAI MINI2X — Liste Fiyatı: 2.899 TL
- DDPAI N2 Dual 2026 — Liste Fiyatı: 4.199 TL
- DDPAI N5 Dual 2026 — Liste Fiyatı: 6.599 TL
- DDPAI Z60 Master Dual — Liste Fiyatı: 12.299 TL
- DDPAI Z60 Master 3-CH — Liste Fiyatı: 14.599 TL
- DDPAI Z90 Master 3-CH — Liste Fiyatı: TRY 16,999 TL
Listelenen fiyatlar, üreticinin tavsiye ettiği perakende satış fiyatlarıdır. Güncel satış fiyatları, promosyonlar ve ürün stok durumu, Vatan’ın en son listelerine göre değişebilir.
DDPAI’nın Vatan’a adım atması Türkiye’ye olan uzun vadeli yatırımını ve akıllı sürüş teknolojisini daha fazla tüketiciye ulaştırmak için yerel perakende kanallarıyla iş birliği yapma konusundaki sürekli çabalarını yansıtmaktadır.
Sizin düşünceleriniz neler ?