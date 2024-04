Dead Island 2, Steam\'e Geliyor

Teknoloji

Yıllar süren geliştirme sürecinin ardından Nisan 2023'te piyasaya sürülen Dead Island 2, ilk olarak Epic Games Store mağazasında satışa sunulmuştu. Söz konusu yapım, büyük ilgiyle karşılandı ve oyuncuların büyük çoğunluğundan olumlu yorumlar aldı. Son yapılan açıklamaya göre Dead Island 2, yakında Steam kataloğuna da ekleniyor.

Dead Island 2, Steam kataloğuna ekleniyor

Epic Games Store'da yaklaşık 750 TL fiyata sahip olan Dead Island 2, büyük bir salgınla birlikte zombilerin istila ettiği Los Angeles şehrinde geçiyor. Oyuncular ise bu zorlu dünyada hayatta kalmaya çalışıyor.

HELL-A is about to get a whole lot hotter! Dead Island 2. Steam. April 22.https://t.co/1A7LjA5UuV#DeadIsland2onSteam #DeadIsland #SeeYouInHELLA pic.twitter.com/j9KzQ2HpxT — Dead Island (@deadislandgame) March 31, 2024

Geçtiğimiz saatlerde Dead Island 2'nin Steam platformunda sayfası oluşturuldu. Ancak oyunun şu anda satılmadığını belirtelim. Haliyle fiyatı da belirsiz. Şimdilik istek listesine ekleyebilirsiniz ancak 22 Nisan tarihi itibariyle satın alınabilecek.

Epic Games, 2 bin TL'lik oyunu ücretsiz verecek!

Bilindiği üzere Steam, geçtiğimiz aylarda aldığı bir kararla Türk lirası ile ödemeyi kaldırdı ve ülkemiz için dolar kullanılmaya başlandı. Bu bağlamda Dead Island 2'nin Epic Games Store'un aksine Türk lirası bir fiyatla satılmayacağını söyleyebiliriz.

Bu doğrultuda dolar kurunun da yüksek olduğunu göz önünde bulundurursak, Steam'de daha pahalı olabileceğini söyleyebiliriz. Tabii geliştirici firmanın ülkemize özel bir düzenleme yapması durumunda beklenmedik bir fiyatla da karşılaşabiliriz. Satışa sunulduğunda göreceğiz.

Dead Island 2 sistem gereksinimleri şu şekilde sıralandı;